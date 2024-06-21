صرح وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي بأن وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ قد بدأت بالسداد عن الفئات المستفيدة من حصيلة الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2)، وذلك بشكل مباشر وفق القواعد والشروط المقررة. ‏كما أعلن الوسمي أن الوزارة مستمرة في السداد للغارمين المستحقين حتى نهاية الحملة التي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء واهتمام مباشر من وزير العدل بتوطين العمل الخيري داخل البلاد ودعم كل الجهود التي تخدم المواطنين. ‏علما انه يتم إرسال إشعار للغارمين المستفيدين من الحملة عبر تطبيق «سهل» عند السداد مع رفع الإجراءات من قبل الإدارة العامة للتنفيذ بشكل فوري بعد السداد.