بداح العنزي



طلب المدير العام بالتكليف بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن الكندري تخصيص أراض زراعية بمساحة مليون متر مربع موزعة على عدة مواقع جغرافية بواقع 50 ألف متر مربع للأرض.



وقال المدير العام بالتكليف عبدالرحمن الكندري في كتاب ستبحثه اللجنة الفنية في اجتماعها الثلاثاء المقبل: انطلاقا من رغبتنا في توفير جميع أنواع الدعم اللازم للمساهمة في إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بالكويت.



وأضاف: يعمل الصندوق الوطني جاهدا على تذليل الصعوبات وإزالة العوائق التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلما منا بأهمية دور القطاع الزراعي والحيواني في سد حاجة السوق وتوفير الأمن الغذائي في الدولة، وتعزيزا لدور التكنولوجيا الحديثة في تذليل المعوقات الجغرافية والمناخية وتوفير الطرق الحديثة لاستزراع أنواع من النباتات والمنتجات الحيوانية خلال جميع المواسم المناخية في دولة الكويت، فقد قام الصندوق الوطني بتوفير الدعم اللازم للمشاريع الزراعية من خلال تمويل ما يزيد على 30 مشروعا زراعيا لإنتاج الخضار والفاكهة بأنواعها من جهة وإنتاج الدواجن من جهة أخرى، كما كان هناك إقبال من المبادرين نحو إنشاء مزارع استزراع الأسماك والروبيان، بالإضافة الى المناحل وإنتاج العسل وعدد من مشاريع تربية الأغنام. ومن المتوقع ان تتزايد أعداد طلبات التمويل على المشاريع الزراعية والحيوانية نتيجة لارتفاع الطلب عليها في السوق المحلي، ولتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات لتنويع مصادر الدخل.



واستنادا الى قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 مادة رقم 10 والذي تنص على «قيام الدولة بتخصيص أراض لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع لخدمة نشاط الصندوق، وتوزع جغرافيا وفقا لخططه، أو تتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخصيصها للانتفاع بها».



يرجى التكرم بتقديم الدعم اللازم والنظر في إمكانية تخصيص أراض زراعية للصندوق الوطني بمواقع جغرافية متنوعة بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع بواقع 50 ألف متر مربع للأرض لسد جزء من الحاجة الحالية للمشاريع الممولة. على ان تكون هذه البادرة بداية تعاون بين الجهتين للاستمرار بتخصيص أراض زراعية للصندوق الوطني بمواقع مختلفة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لتلك المشاريع والمساهمة في إنجاحها.