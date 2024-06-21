محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه من المتوقع أن تتراوح تكلفة المرحلة الثانية من مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت بين 120 مليون دينار (390 مليون دولار) و130 مليون دينار (425 مليون دولار)، وفقا لمصادر مطلعة.



وسيتم استخدام معظم ميزانية المشروع لتمويل شراء وتركيب المعدات التي سيتم توفيرها في الميناء، والتي تشمل 48 رافعة تكديس آلية.



ووفقا للمصادر، من المتوقع أن يتم إنفاق بين 90 مليون دينار (290 مليون دولار) و100 مليون دينار (325 مليون دولار) على معدات الموانئ.



ووفقا للوثائق الداخلية التي حصلت عليها مجلة ميد، تشمل قائمة المعدات المقرر تركيبها في الميناء ما يلي:



٭ تسع رافعات رصيف للتفريغ من السفينة إلى الشاطئ.



٭ 48 رافعة تكديس آلية.



٭ 45 مركبة موجهة آليا.



٭ أنظمة مراقبة الحالة عن بعد.



٭ الجرارات.



٭ الرافعات الشوكية.



وكانت مجلة ميد قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن أن الكويت تخطط للموافقة على ميزانية المرحلة الثانية من مشروع الميناء قبل نهاية العام الحالي.



تجدر الاشارة إلى ان البلاد كثفت جهودها في المشروع بعد اجتماعات بين مسؤولين كويتيين وصينيين في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 1.2 مليار دولار وتم الانتهاء منها في عام 2014، وتضمنت هذه المرحلة تسوية الموقع وتطوير المارينا وجدران الرصيف والأرصفة ومحطة ملاحية ومباني الميناء.



ويذكر ان الميناء متوقف عن العمل لأن أعمال المرحلة الأولى لم تشمل المعدات الحيوية مثل الرافعات.



ويعتقد أن الانتهاء من المرحلة الثانية سيسمح للميناء ببدء عملياته.



ومن المتوقع أن يشمل النطاق الكامل للمرحلة الثانية من المشروع ما يلي:



٭ بناء مرافق التحميل والتفريغ.



٭ إنشاء جدران الرصيف واعادة تأهيله.



٭ إنشاء ساحة الحاويات والجزء الخلفي للميناء.



٭ أعمال البنية التحتية.



٭ تشييد المباني.



٭ بناء محطة الحاويات.



٭ بناء المرافق المرتبطة بها.



٭ تركيب أنظمة السلامة والأمن.



ومن المخطط أيضا تنفيذ مرحلة ثالثة ستؤدي إلى المزيد من توسعة الميناء.