أظهرت دراسة طبية حديثة أن نسخة نادرة من جين «صميم البروتين الشحمي (APOE)» نجحت في مساعدة الأشخاص على مقاومة مرض الزهايمر وتأخير التدهور المعرفي بنحو 5 سنوات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.



وجاءت البداية عندما اكتشف باحثون عام 2019، أن امرأة كولومبية تحمل «قنبلة موقوتة» في جيناتها كان من المفترض أن تسبب لها نوعا «عدوانيا» مبكرا من مرض الزهايمر في الأربعينيات من عمرها، لكن هذا لم يحدث لمدة 3 عقود.



وبحسب «واشنطن بوست»، اكتشف العلماء خلال وقت لاحق بعد دراسة الحمض النووي وإجراء مسح على دماغ المرأة نسخة نادرة من جين «صميم البروتين الشحمي E» (APOE)»، الذي يطلق عليه متغير «كرايستشيرش» نسبة إلى المدينة النيوزلندية التي اكتشف فيها لأول مرة.



وشكل اكتشاف النسخة النادرة من هذا الجين، وفق الصحيفة، مصدر إلهام للعلماء من أجل إيجاد علاج لمرض الزهايمر الذي يصيب الملايين من الناس.