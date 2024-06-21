قتل وفقد وشرد العشرات من الأشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة هوانغشان بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية. وقالت السلطات ان شخصين على الاقل قتلا وفقد نحو 5 آخرين، بينما جرى نقل أكثر من 2100 ساكن بسبب الامطار.



كما قامت المدينة بترقية استجابتها لحالات الطوارئ للسيطرة على الفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.



كذلك خصصت السلطات الصينية 916 مليون يوان (حوالي 126 مليون دولار أميركي) لدعم أعمال الاستجابة للفيضانات والجفاف في المناطق الجنوبية والشمالية من البلاد، إلى جانب دعم جهود الإغاثة من الكوارث، وفقا لما قالت وزارة المالية الصينية.



وتشمل الأموال 499 مليون يوان مخصصة لدعم جهود السيطرة على الفيضانات والإغاثة، فضلا عن تدابير السلامة في قوانغدونغ وفوجيان وقوانغشي وقويتشو ويوننان وتشجيانغ وجيانغشي وهونان وهوبي.



ويتم تخصيص إجمالي 417 مليون يوان لدعم مقاطعات خبي وشانشي وجيانغسو وآنهوي وشاندونغ وخنان وشنشي وقانسو في جهودها للحفاظ على المياه والإغاثة من الجفاف.