

اجرى الاتحاد العربي للكرة الطائرة أمس الأول عبر تقنية الاتصال المرئي قرعة البطولة العربية الأولى لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة للكرة الطائرة المقرر أن تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 1حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 7 منتخبات عربية هي الكويت والأردن المضيف والسعودية والبحرين وقطر والعراق وليبيا.



وستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في القسم الأول، بحيث تتأهل منه المنتخبات الأربعة الأوائل للدور نصف النهائي مباشرة.



ويفتتح منتخبنا الوطني للناشئين مشواره يوم 3 يوليو المقبل بلقاء منتخب قطر ثم يوم 4 مع منتخب العراق ويوم 7 مع منتخب الأردن، وفي يوم 8 يوليو مع منتخب البحرين، ثم يوم 10 يوليو مع منتخب ليبيا، على أن يختتم مباريات الدور الأول يوم 11 يوليو المقبل بلقاء نظيره السعودي.