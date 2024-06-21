

يلتقي في الـ3 من فجر غد السبت منتخبا تشيلي وپيرو في افتتاح مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كوبا أميركا التي تقام منافساتها في الولايات المتحدة الأميركية، وتضم المجموعة أيضا منتخبي الأرجنتين حامل اللقب وكندا، وتعتبر من أصعب المجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربعة.



من جهته، أبدى المهاجم التشيلي فيكتور دافيلا، رغبته في أن يكون منتخب بلاده هو البطل في مباراة «كلاسيكو المحيط الهادئ، متوقعا أن تكون مواجهة پيرو صعبة ومتكافئة.



وقال دافيلا: «ستكون مباراة مهمة للغاية، وصعبة للغاية، ومتكافئة. نعلم أن مباراة الكلاسيكو تلعب دائما بأقصى أداء، سواء من جانبهم أو من جانبنا».



وأبدى مهاجم سيسكا موسكو الروسي رغبته في أن يكون لاعبو منتخب بلاده، الذي يقوده الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، «أبطالا» في هذه المباراة التي أكد أنها ستكون صعبة.



كما أبدى سعادته لتواجده في الملعب رفقة زملاء متميزين مثل دييغو فالديس لاعب وسط أميركا المكسيكي، وأليكسيس سانشيز لاعب إنتر الإيطالي، واصفا ذلك بـ«أمر مهم دائما»، لأنهم «يجعلون اللعبة أسهل».