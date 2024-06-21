«الملكة» تأثرت وهي تغني لحناً للرويشد وأشادت بمصداقية الزيدي

ذكاء أحلام في اختيار أعمالها وصوتها العذب جعلاها لا تشبه أحداً سواها



ياسر العيلة



«حفل فخم بمعنى الكلمة» هو أنسب وصف للحفل الرائع الذي أقيم مساء أمس الأول في آخر الحفلات الغنائية لمهرجان «ليلة عمر 2024» الذي أحيته الملكة أحلام. فخامة الحفل كانت بوجود فرقة موسيقية كبيرة ضمت 65 عازفا من أهم العازفين بقيادة واحد من أهم الموسيقيين في العالم العربي المايسترو الكبير أمير عبد المجيد، والفخامة تمثلت أيضا في المسرح المبهر بديكوره واضاءاته بجانب الصوت والتنظيم الاحترافي بمعنى الكلمة حتى الجمهور«الأحلاميون» المعجبين والمتذوقين لفنها الراقي وصوتها المتميز كانوا مختلفين في تفاعلهم مع نجمتهم أحلام التي عادت اليهم بعد غياب سبعة أعوام عن آخر حفل قدمته في الكويت، أحلام كانت في حالة من السعادة والفرح وهي تقف على المسرح لتطرب جمهورها الكبير سواء داخل قاعة «الأرينا» او خلف شاشات التلفزيون لتؤكد أنها من الاستثناءات الجميلة لطرب وغناء هذا العصر، هذه الأيقونة الغنائية، بصوتها الدافئ العذب، وبإطلالتها الأنيقة، وموهبتها الموسيقية وثقافتها الأدبية، وموضوعات أغانيها الملتزمة، لا تشبه أحدا سواها وكل ما سبق ذكره جعل أحلام تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، لاسيما أنها تمتلك صوتا شديد الخصوصية، ولديها ذكاء في اختيار أعمالها الغنائية التي تنفذ سريعاً إلى الفؤاد والأذن.



بدأت أحلام هذه السهرة الغنائية الجميلة التي اعدت لها اكثر من 40 اغنية من اجمل اغنياتها بأغنية «مثير» التي اشعلت شرارة الحماس داخل قاعة «الأرينا» وعقب الأغنية حرصت أحلام على تهنئة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتبدأ في تقديم روائعها القديمة والحديثة، فقدمت أغاني مثل وش ذكرك وفضها سيرة ثم قدمت اغنية وطنية للكويت بعنوان «يقولون البلاد» ومن ثم قدمت عيوني بس والاياطيري وغنت أغنيتها «السيدة الأولى» وهي أغنية ألبومها الأخير، وللحقيقة عقب هذا الأداء الرائع من أحلام في هذه السهرة فهي بالفعل تستحق ان نطلق عليها لقب السيدة الأولى في هذا الحفل. وواصلت أحلام رحلة الطرب والسلطنة بأغنيتها الشهيرة يلازمني خيالك التي ألهبت حماس الجمهور، ويحسب لأحلام ذكاءها في التعامل مع جمهورها سواء من حيث ردودها على صيحاتهم وهتافهم لها او في مرونتها في غناء كل الأغاني التي طالب بها الجمهور، وبالطبع هذه الأغاني كانت من الأساس جاهزة في قائمة اغنياتها التي أعدتها لهذا الحفل، وأيضا أثبتت أحلام من خلاله أنها مطربة من العيار الثقيل، وباللهجة العامية «شالت الحفل شيل» فتواجدها وتنقلها على المسرح برشاقة يدل على ثقة كبيرة بالنفس وثقة اكبر بجمهورها، وعقب تقديمها عددا من الأغاني منها، لا تصدقونه على سبيل المثال، تحدثت أحلام للجمهور بأن اغنيتها التالية تهديها للنجم الكبير سفير الاغنية الخليجية عبدالله الرويشد المتواجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أشهر قليلة، وهي اغنية «لما قلبي» حيث قالت ان هذه الاغنية غالية على قلبها جدا، لأنها من ألحان ابوخالد عبدالله الرويشد، وبالمناسبة الاغنية من كلمات صالح عبيد باظفاري، وتفاعل الجمهور مع أداء أحلام في هذه الاغنية بشكل رهيب وظهرت الدموع في عيونها، وبدا عليها التأثر الشديد وهي تغني.



وكان من المفترض ان يقام حفل أحلام على فترتين تتخللهما استراحة الا انها وامام تفاعل جمهورها معها بهذا الشكل قررت ان تقدم الحفل الذي امتد لثلاث ساعات تقريبا دون توقف وهذا بحد ذاته مجهود عصبي وبدني كبير على أي مطرب او مطربة لكن أحلام كانت «قدها» لتستمر في تقديم أعمالها المحببة لجمهورها بلا توقف والذي بدوره تفاعل معها بلا توقف فشدت لهم بشموخ وكبرياء أغاني مثل رأس القمة ويا ادمي حس ويا سعود وناويلك على نية وغيرها من اجمل ما غنت خلال مشوارها الفني الطويل لتختم الحفل بأغنية هذا اللي شايف نفسه، مع العلم انها بدأت الحفل لنفس الشخص بأغنية «مثير حبه مثير» لكن هؤلاء هن الحريم في تعاملهن مع الرجال «مساكين الرجال»، ليسدل الستار على اقوى حفلات الملكة أحلام في الأعوام الأخيرة فهي فنانة يصدقها جمهورها على المسرح او على الشاشات فهي لا تغني بصوتها ومشاعرها فحسب وإنما تنقل لنا نبضات قلبها، دقاته وخفقاته وسكناته عبر صوتها فكأن دقات قلبها هي ايقاعات اغنياتها وقلبها الكبير الذي احتوى كل حب جمهورها لا يصدر عنه الا الحب.

أحلام وأهل الإعلام.. «وياك وياك خلني وياك»



٭ عقب انتهاء الحفل توجهت أحلام مع الرئيس التنفيذي لشركة «ليلة عمر» عبدالعزيز الزيدي للقاء اهل الاعلام والصحافة حيث أشادت بالتعاون الأول الذي جمعها مع شركة «ليلة عمر» قائلة أهم شيء بالتعاون الأول هي المصداقية في التعامل وهذا وجدته معهم فكان تعاملهم احترافيا بمعنى الكلمة وأكثر مما توقعته وأشادت بحرص الزيدي على خروج الحفل بصورة حلوة.

٭ عن شعورها لاستقبال الجمهور لها بهذا الشكل الكبير بعد غيابها سبعة أعوام قالت كان استقبالا رائعا وحفاوة وترحيبا اسعدوها وهذا ليس بغريب على الجمهور الكويتي وحرصت أحلام على توجيه الشكر لهم لانهم تواجدوا حتى نهاية الحفل بالرغم من ان لديهم دواما صباح اليوم التالي للحفل.

٭ وعن سبب تأثرها الشديد وهي تغني اغنية من اغنياتها التي لحنها لها المطرب الكبير عبدالله الرويشد، قالت فيه اتصال مباشر دائم بيني وبين بوخالد للاطمئنان عليه عن طريق «الفيديو كول»، وأخبرته في آخر اتصال بيننا بأنني سأغني أعماله التي لحنها لي وتمنيت له العودة بالسلامة مشافى معافى وان نقدم حفلا يجمعنا معا. وأضافت: سبب تأثري أنني وأنا أغني كنت ارى صورته في الفيديو كول داخل أرجاء القاعة.

٭ وأهدت أحلام زوجها مبارك الهاجري الذي لم يتمكن من حضور الحفل، لأنه كان يؤدي مناسك الحج بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما الذي تصادف قبل يوم واحد من حفلها حيث اختارت بعض كلمات اغنيتها «وياك» لتهديها له قائلة:

وياك وياك خلني وياك.. مقدر بلياك تعرفني احبك

ما اريد ما اريد غيرك ولا اريد.. ليش اسكن بعيد يالبيتي قلبك