فرض المنتخب الدنماركي التعادل على نظيره إنجلترا 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «دوتش بانك بارك» في فرانكفورت الألمانية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ليرفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما وصل المنتخب الدنماركي إلى النقطة الثانية في المركز الثالث خلف سلوفينيا، وصربيا رابعا بنقطة واحدة، ليشتد الصراع على بطاقتي التأهل في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.



حفل الشوط الأول بالإثارة والندية والأداء الفني المتزن دفاعا وهجوما في المباراة، ولم يدخر المنتخب الإنجليزي وسعا في مهاجمة مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، تارة عبر القائد هاري كين، وأخرى عبر النجم الصاعد فيل فودن، وثالثة بواسطة نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام، ورابعة عبر بوكايو ساكا، مدفوعين بإصرار من مدربهم غاريث ساوثغيت الذي يبحث عن لقب كبير يساعده على البقاء مع «الأسود الثلاثة»، ويرمم صورتهم أمام الجماهير الإنجليزية التي أخذت تنتقده بعد فوز صعب على صربيا (1-0) في الجولة الأولى لـ «يورو 2024»، وكذلك لعدم تحقيقه لقبا كبيرا في ثلاث بطولات كبيرة خلت، ولم يصمد الدفاع الدنماركي كثيرا أمام الزخم الهجومي الإنجليزي المتواصل، ليفتتح نجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين التسجيل (18)، لكن الفرحة الإنجليزية لم تدم طويلا بعدما تمكن مورتين هغولماند من هز شباك الحارس جوردان بيكفورد بتسديدة قوية من بعيد سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى الإنجليزي (34)، ليخرج الفريقان متعادلين نتيجة وأفضلية ميدانية بسيطة للمنتخب الإنجليزي رغم عدم ظهور بيلينغهام بالصورة الفنية المتوقعة على مدار 45 دقيقة.



دخل «الأسود الثلاثة» أكثر تنظيما وحذرا في الشوط الثاني، يتوزعون وفق رسم تكتيكي مدروس في ملعب خصمهم عندما تكون الكرة بحوزتهم، ويتراجعون كمجموعة عندما يفقدون الكرة، وعندما تحين الفرصة يهجمون بشراسة على المرمى الدنماركي، حاول ساكا برأسية علت العارضة (52)، فودن أن يسدد من خارج منطقة الجزاء ليردها القائم الأيسر للحارس شمايكل (56).



وأجرى المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند عدة تبديلات بغية تنشيط صفوفه فريقه، وتبعه ساوثغيت بتبديلات عديدة أبرزها خروج القائد كين، والموهبة فودن، سعيا للخروج فائزا بنقاط المواجهة الثلاثة، لكن الحظ لم يحالفهم، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.