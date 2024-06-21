أعلنت السلطات العراقية مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم «داعش» بضربتين جويتين بمحافظة كركوك شمال البلاد.



وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان «بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F-16 ضربتين جويتين على مفرزة (مجموعة) مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك».



وأضاف البيان أن الطائرات الحربية استهدفت الأوكار والكهوف والأنفاق التي تستخدمها المجموعات الإرهابية في المكان ذاته.



وفي السياق، قال ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن الضربات أدت إلى «مقتل ثلاثة إرهابيين على الأقل بينهم قائد المجموعة».



وأشار إلى أن قوة من قيادة عمليات كركوك تفقدت موقع الضربات لمعرفة حجم الخسائر التي خلفتها الضربات الجوية.