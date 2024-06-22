أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس الجمعة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاكتفاء بالأذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة أمر غير صحيح وعار عن الصحة.

‏وبينت «الأوقاف» في بيان صحافي، أنها حريصة كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.



وأوضحت أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين بجميع الفروض الخمسة اليومية، ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين، ولن يكون هناك أي توجه للاكتفاء بالأذان، فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.



وشددت الوزارة على ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة لكي لا يتعرض من يتناقلها للمساءلة القانونية.