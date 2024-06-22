أكدت وزارة الإعلام أمس الجمعة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة.



ودعا الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي وسائل الإعلام كافة بمختلف أنواعها إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية.



وقال السبيعي: «إن بعض الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والإلكترونية نشرت في الآونة الأخيرة أخبارا مخالفة للواقع بشأن إجراءات لوزارات وهيئات حكومية ما يجعلها موضع مساءلة قانونية».



وشدد السبيعي على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية عن كل ما يتم نشره أو نقله أو إعادة بثه من أخبار غير صحيحة، محذرا من أن الوزارة ستقوم بإحالة المخالفين على لجنة المخالفات الإعلامية لاتخاذ الإجراءات القانونية من دون إنذار.