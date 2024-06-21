

دمشق ـ هدى العبود



قال الفنان بسام كوسا ان هناك ممثلات يحترمن المهنة مقابل اخريات جعلنها ستارة لمزاولة اعمال أخرى ثم يتهمن الذكاء الاصطناعي بخلق مقاطع مصورة لهن ينكرن ظهورهن بها.



وتحدث كوسا، خلال لقاء مع احدى المنصات الرقمية، عن جهود بعض الفنانات السوريات ممن احترمن المهنة ويسعين بشكل دائم لتقديم شخصيات جيدة ويتمتعن بالأخلاق الحسنة والموهبة الكبيرة.



وتابع حديثه حول الذكاء الاصطناعي والتمثيل بين من جعل الأخير غطاء لممارسة مهن أخرى، مع تحفظه عن ذكر أسماء محددة، واكتفى بحصره ضمن الانهيار الأخلاقي الحاصل بالعموم.



وتساءل كوسا: ترى من منح تلك الشريحة حق دخول هذا المجال وصناعة أسماء لهن؟!