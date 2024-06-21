

دمشق - هدى العبود



موسيقي مخضرم شهدت له مسارح الأوبرا السورية والعربية، حمل موسيقاه وقدمها لمن أحب يوما أن يكون مؤلفا وملحنا موسيقيا، وما ان يقف على مسرح الأوبرا حتى تشعر بأن الانفاس قد توقفت لأن الحضور يعلم جيدا أنه أمام بيتهوڤن سوري او موزارت او أي موسيقار يشار إليه بالبنان، انه المؤلف والملحن الموسيقي طاهر مامللي، الذي ألف الموسيقى في بداياته للعديد من الأعمال المسرحية، ثم توجه في تأليفها للأعمال الدرامية التلفزيونية، وفي رصيده أكثر من 70 مسلسلا دراميا، بدأها من عام 1995 في مسلسل «الثريا» مع المخرج هيثم حقي وتتالت بعدها الأعمال في مسلسلات أخرى أشهرها «الفصول الأربعة، بقعة ضوء، ضيعة ضايعة، الزير سالم، صبايا، أحلام كبيرة»، وغيرها كثير لأعمال شهيرة.



كما تعاون مامللي مع عدد كبير من الفنانين، منهم عبدالله الرويشد، ميادة الحناوي، ليندا بيطار، نور مهنا، ميس حرب. وحصد جوائز عديدة منها «جائزة أدونيا» عن مجمل أعماله عام 2005 وعن موسيقى مسلسل «زهرة النرجس» عام 2008، وجائزة «أفضل موسيقى تصويرية» في مهرجان القاهرة الدولي عن الموسيقى التصويرية لمسلسل «الدوامة» عام 2009 وترشح لـ «جائزة أدونيا» عام 2009 عن «سحابة صيف».



«الأنباء» التقت الملحن والمؤلف الموسيقي طاهر مامللي للوقوف معه على القامات الفنية والمسارح العالمية التي التقطت ابداعاته، فقال: بما أنني أجالس صحيفة «الأنباء» العريقة، سأبدأ من الكويت فقد كان لي الشرف أولا أن أتعامل مع قامة فنية طربية كبيرة أفتخر بها على مستوى الوطن العربي ألا وهو الأستاذ المطرب الفنان عبدالله الرويشد، وذلك في شارة لمسلسل درامي، واقولها للتاريخ الفنان عبدالله الرويشد من الأسماء التي سيخلدها التاريخ كصوت لن يمحى من ذاكرة الخليج العربي، وهو ظاهرة لن تتكرر.



وتابع مامللي في لقائه فتحدث عن معاناة السوريين وخاصة الشباب ومن يعملون بحقل الموسيقى والتلحين، فقال: حلم الشباب السوري اليوم هو تأمين الحد الأدنى للحياة، ولا يفكرون الا بالنجاة بحياتهم وحياة أسرهم بعد حرب طويلة دامت ثلاثة عشر عاما ولم تحط رحاها بعد، للأسف كانت الحرب قاسية على طموحنا وأحلامنا، وهناك نوع من الأحباط جراء هذه الحرب، وعمق الجرح الذي نعيشه كبير جدا.



وردا على سؤال يتعلق بحياته المهنية ومثابرته على الغناء بدار الاوبرا والفرص التي أتيحت له من العزف الموسيقي لمدة عشرين عاما من التعب والجهد المضني، أجاب: من يدرس الموسيقى والغناء يكون همه الوحيد أن يحصل على ساعة أو ساعتين من الراحة يوميا، لأنه اختار مهنة المصاعب ولا يفكر الا بالنجاح وان يترك بصمة وجودية، مع الأسف الاحلام والآفاق أصبحت قليلة وما نسعى اليه اليوم ان تكون هناك فرصة لنهضة الدراما وايصالها للوطن العربي، علما أنني حصلت على جوائز من خارج سورية، وأهمها الجوائز التي حصلت عليها من الخليج العربي وبقية البلدان العربية والأجنبية، هذه البلدان كرمتنا من خلال المسلسلات السورية التي انتشرت انتشارا واسعا مثل «الزير سالم»، «ضيعة ضايعة»، «التغريبة الفلسطينية»، «الفصول الأربعة»، «بقعة ضوء»، «أحلام كبيرة»، «غزلان في غابة الذئاب»، «ربيع قرطبة»، «ذكريات الزمن القادم»، «الانتظار». وأخيرا موسيقى تصويرية لمسلسل «اغمض عينيك».



وأضاف مامللي: لكنني لا أستطيع الا أن أمر مرور الكرام على موسيقى مسلسل «الثريا»، وأستطيع أن أوصفه بأنه كان ثورة في عالم الموسيقى التصويرية، لقد عملت مع أهم المخرجين في تلك الفترة مع المخرج القدير هيثم حقي وأعتبرها فرصة العمر، لكن اليوم مع الأسف هذه الفرص ليست متاحة للشباب لأن تلك الأعمال لن تعود، حيث كانت تستقبل بشغف وتقدم بتقنية غير انها أصبحت نادرة، وأستطيع التوصيف بأن هناك أعمالا استثنائية، وجميعنا لا يستطيع نسيان موسيقى مسلسل «أخوة التراب»، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على انه كان لدينا مسلسل قابل للعودة لأكثر من مرة، مؤكدا انه من الصعب العودة للفرصة التي قدمت لمثل تلك الاعمال التي خلدت.



وبسؤاله «أين تكمن الصعوبة التي يواجهها مامللي من أجل العودة بنص يعيد موسيقى سمعها الجمهور مثل موسيقى مسلسل الفصول الأربعة؟»، رد: المهمة الأصعب هي أين النص الذي حاز إعجاب ملايين المشاهدين، لقد كان مكتوبا من قبل كاتبة مرموقة تجيد توجيه ما تكتبه مجتمعيا ودراميا انها ريم حنا ودلع الرحبي، طبعا هذا النجاح تضافر مع جهود قامات كبيرة لم تعد موجودة، أين المخرج الكبير المرحوم حاتم علي، هل هو موجود حاليا؟ نحن بحاجة لمشروع جديد على غرار الجزأين الأول والثاني لـ «الفصول الأربعة» لنقدم الأفضل أو البحث عن حل من خلال الورق لنستطيع أن نخاطب العائلة السورية بشكل معاصر، وأنا مع المغامرة فنيا، وإذا لم نغامر فسنبقى بمكاننا، وهناك العديد من المغامرات لم تلق المتابعة والإقبال من قبل المشاهدين، الأعمال الموسيقية بحاجة لمن يستمع إليها لأكثر من مرة، والبساطة مع العمق بالموسيقى تكون من السهل الممتنع، لكن مع بعض التعقيدات تكون بحاجة الى متلق، والمتلقي اليوم يبحث عن الفكرة الجاهزة.



وحول موسيقى مسلسل «اغمض عينيك» وهل كان راضيا عنها؟ أوضح: المسلسل والحمدلله حصد متابعة جيدة، وأعطاني دفعا لتقديم موسيقى فنية للناس وجدتها من خلال تضافر جهد نخبة من الفنانين النجوم، والأهم وجود القامة الفنية الكبيرة منى واصف، هذه المقومات أعطت العمل دفعا للمتابعة والمشاهدة من قبل الجمهور، وبالمقابل انا تابعت «مال القبان»، كان فيه جهد كبير على اسقاطات كثيرة، واحداثه تدعوك للتفكير طويلا وهذا هو المطلوب، مستدركا: من الصعب ان أفكر بأذن المتلقي، فمثلا هناك عالم آخر للموسيقى اسمه «عالم ديجي» لديه مليارات المريدين لموسيقاه، وبيتهوڤن لم يحظ بهذا الكم الهائل من المشاهدة والاستماع لأعماله، لكن بقي بيتهوڤن خالدا، كما أننا في هذا الزمن لم نستطع تعويض فريد الأطرش وعبدالوهاب وصباح فخري، نحن بحاجة لمناخ جيد من اجل ان يكون لدينا من يرث هؤلاء.



وتابع: أعتبر ان عراب الموسيقى بسورية هو المرحوم صلحي الوادي، لكننا مع الأسف لم نستطع ان نكمل الإرث الذي وضعه بأعناقنا، غير اننا استطعنا ان نصل الى اللحن الشرقي مثل السنباطي، وتطلع علينا «سيدة الغناء العربي» أم كلثوم وتغني وتخلد تلك الموسيقى بصوت لن يتكرر، وانا كموسيقي انتقد الموسيقى الغربية المصدرة لنا عبر تقنيات الكمبيوتر، فتراثنا الموسيقي غني لكنه غير موثق لنا كموسيقيين، لذلك من السهل أن يأتي من ينتشل منا ثقافتنا وهويتنا ويقول لنا «عندكم الشامي» وكرأي متلق ومختص هناك نجوم تتصدر في الوطن العربي «إيقاع يخلط في الأذن والوجدان»، هناك جمل موسيقية جميلة، وأتساءل لماذا لم نعد نستمع اليها من أي جهة؟ تعالوا نرجع للضيعة أحسن ما تأخذنا التكنولوجيا الى الهاوية، وللحفاظ على ارثنا الثقافي والحضاري نحن بحاجة لأرشفة هذا الإرث الغني، وهذا مع الأسف ليس موجودا.



وختم مامللي: لا أحد يعلم كم أنا متألم ومجروح، صراحة أنا خائف على الجيل القادم، نحن بحاجة لموسيقيين جدد، ويؤلمني جدا أننا لم نستطع تعويض الموسيقار سهيل عرفة مثلا او عبدالفتاح سكر او صلحي الوادي، وما يؤلم أكثر هو هجرة وهروب الموسيقيين من سورية بحثا عن لقمة العيش، خلال عشر سنوات لم يبق موسيقي او مغن، علما أن المعهد يخرج سنويا والطلاب يأملون ان تكون لديهم فرصة للعمل نحن بحاجة لهندسة الأغنية، علينا ألا نتشاءم ولا نتفاءل كثيرا، لدينا مشكلة وعلينا أن نجد الحل.