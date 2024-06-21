قال رئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان إن بطولة آسيا لفئة العمومي المقرر انطلاقها غدا السبت في الكويت ستكون «أضخم وأقوى بطولة قارية».



وأوضح الشملان، في تصريح صحافي عقب حفل إطلاق الشعار الجديد للاتحاد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، أن البطولة التي تستمر أسبوعا تستمد أهميتها من موعدها، إذ تأتي قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بشهر واحد.



وأفاد بأن نتائج البطولة ستؤثر في تصنيف اللاعبين المشاركين في الدورة الأولمبية التي ستشهد مشاركة ستة منتخبات من بينها الكويت متأهلة إلى «الأولمبياد» مما يرفع من مستواها الفني.



واعتبر الشملان تنظيم البلاد البطولة الآسيوية بمنزلة الإنجاز الذي سيسجل باسم رياضة المبارزة الكويتية، مشيدا بتعاون المؤسسات الحكومية مع مجلس إدارة الاتحاد للفوز بهذا التنظيم.



ويرمز الشعار الجديد لاتحاد المبارزة إلى البيئتين البحرية والبرية في البلاد فهو مزيج ما بين سفينة البوم (أشهر السفن الخشبية الشراعية الكويتية قديما) وزهرة العرفج (الزهرة الوطنية التي تعكس جمال الطبيعة الكويتية).



وشهد الحفل تكريم لاعبين قدامى وحاليين، ويقام حفل افتتاح البطولة الآسيوية تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة غدا.