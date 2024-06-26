ثامر السليم



أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف ناصر الشليمي، أن المؤسسة حرصت على مشاركة البحارة الاحتفال بيوم البحار العالمي ودعمهم في ظل جهودهم المبذولة، وذلك تماشيا مع رسالة المنظمة البحرية الدولية (IMO) في هذه المناسبة، التي تسلط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به البحارة في مختلف أنحاء العالم، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى بحارة مؤسسة الموانئ الكويتية على جهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالمؤسسة في كل المجالات.



وأضاف الشليمي خلال فعالية مؤسسة الموانئ الكويتية بالتزامن مع يوم البحار العالمي الذي تحتفل به المنظمة الدولية البحرية (IMO) كل عام في الـ 25 من يونيو، بحضور مدير عام المؤسسة وعدد من مسؤولي المؤسسة والعاملين في إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ، أنه وفق الإحصائيات والدراسات فإن 90% من التجارة العالمية تتم من خلال التجارة والنقل البحري، لافتا إلى ان الكرة الأرضية جمعاء تعتمد في اقتصادها على النقل البحري، حيث عصبها الرئيسي هو البحار.



وأكد الشليمي أن إيرادات المؤسسة عن الفترة 2023-2024 بلغت (104.747.734) ملايين دينار، فيما بلغ صافي الأرباح (59.839.622) مليون دينار، لافتا إلى أن إجمالي إيرادات المؤسسة عن الفترة 2021-2024 بلغت (271.280.390) مليون دينار، فيما بلغ صافي الأرباح عن المدة نفسها (119.177.135) مليون دينار.



وكشف عن ان إيرادات وصافي الأرباح للمؤسسة يعدان أعلى رقم وصلت إليه المؤسسة منذ تأسيسها، وهذا حقيقة إنجاز كبير، مؤكدا أن طموحنا أكبر بفضل جهودكم وعطائكم، وبإذن الله بعد إقرار الخطة ستكون الأرباح أكثر من ذلك بكثير، وهذا ان دل فإنما يدل على كفاءة وقدرة العاملين والطريقة فيها والآلية التي تحركوا بها، مثمنا لإدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة إقامة هذه الفعالية.



من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي إنه لتفعيل دور إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الاجتماعي والإعلامي، ولتحقيق أحد أهداف الإدارة الواردة في رؤيتها وخطتها لعام 2024 من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والاحتفالات بأنواعها سواء كانت متزامنة مع مناسبات عالمية او مناسبات وطنية محلية، نجتمع اليوم وإياكم استكمالا لمشوار بدأناه من خلال جهود بذلت وما زالت تعمل.



وأضافت: إنه فريق لطالما كان صغيرا بعدده كبيرا بأفكاره وإبداعاته، فمنذ انطلاق فكرة كرنفال الموانئ في فبراير 2024 ثم احتفالنا اليوم بيوم البحارة العالمي نسعى لأن تصبح تلك الفعاليات سنوية التي من شأنها توطيد روابط الزمالة بيننا وخلق بيئة عمل إيجابية، فضلا عن دورنا الإعلامي لتعريف المجتمع على جهود هذه المؤسسة التي تضم تحت مظلتها 3 شرايين رئيسية يعتمد عليها هذا الوطن.