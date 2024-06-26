دعا مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء بقطاع الرقابة والتفتيش في البلدية م. بدر العتيبي إلى تدشين تطبيق المخالفات الإلكتروني، أو منصة خاصة



بتفعيل الدور الرقابي لحملة الضبطية القضائية من المفتشين العاملين بنظام النوبات في كل الإدارات الرقابية في البلدية وغيرها.



وقال العتيبي ان النظام سيكون مصنفا حسب اللوائح المعمول بها في البلدية وغيرها كلوائح البناء والمحلات والإعلانات والنظافة، وتكون مبرمجة بتقنيات متطورة وجاهزة للتطبيق الإلكتروني، حيث يمكن إنجاز معاملاتها بكبسة زر واحدة، لوجود قصور واضح في تحرير محاضر المخالفات، والذي يعتمد على المهارة الفردية للمفتشين في الوقت الراهن، مما قد يسهم كثيرا في زيادة تحصيل إيرادات المخالفات والغرامات والرسوم وغيرها، بالإضافة إلى بحث موضوع حجية التوقيع الإلكتروني في هذا المجال من الناحية القانونية، بالتنسيق مع الإدارة المختصة في البلدية.