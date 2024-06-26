بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على منح مكاتب المحاماة بالسكن الخاص مهلة سنة تمهيدا لإخلائها.



تجدر الإشارة إلى أن المهلة المحددة من البلدية للمكاتب تنتهي آخر الشهر الجاري.



وقالت م.الأمير إن اللجنة وافقت على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى الثالثة بمنطقة الصبية بمساحة (2016م2) بجانب المخفر، حيث اشتراط الرأي الفني التالي:



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.



٭ شريطة توفير مواقف السيارات اللازمة داخل حدود الموقع.



٭ تتعهد وزارة المواصلات بالتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان قبل أي إبرام عقد أو اتفاقية تتعلق بالمشروع.



٭ تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحة بما لا تزيد على المساحات المقررة، في حال أي تعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.



وأضافت أن اللجنة وافقت على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل المادة (10) من القرار الوزاري رقم(2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.



وأوضحت أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي اقتراح العضو فهدالجادر بشأن استملاك بيوت وأراضي منطقة خيطان قطعة (5) للدراسة. كما حفظت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن مواقف سيارات المدارس الحكومية.



وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي اقتراح العضو فهد العبد الجادر بشأن تخصيص أسواق فرضة لبيع الإنتاج الزراعي المحلي في كل محافظة وذلك لإعداد الدراسة. وأحالت اللجنة اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وأضافت م.الأمير أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من أصحاب مشاريع العربات المتنقلة بشأن توفير مواقع للعربات المتنقلة.



وذكرت أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب رف 2002/2/38/1) الخاص بترقيم بعض القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت. كما أحالت اللجنة كتاب جمعية الكشافة الكويتية بشأن تسمية الدوار المجاور لمقر الجمعية إلى الجهاز التنفيذي، مشيرة إلى أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي تخصيص أراض زراعية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.