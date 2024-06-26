أسامة أبوالسعود



جهود كبيرة تبذلها النيابة العامة في الكويت لتحقيق العدالة، حيث تضطلع بمسؤولياتها في إقامة الدعاوى العمومية والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام الجزائية، وهي بذلك تؤدي رسالة نبيلة بتسخير طاقاتها لضمان تحقيق الأمن العام في البلاد واستقرار المجتمع.



ووفقا لتفاصيل «الكتاب الإحصائي السنوي» الذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، والذي تنشره «الأنباء»، فقد شهد عام 2023 ارتفاعا في أعداد القضايا الواردة سواء الجنح او الجنايات ككل، وانخفاضا في جرائم القتل والاعتداء على النفس والاعتداء على المال والعرض والسمعة، وكذا انخفضت جرائم الخطف والقبض والحجز وغيرها من القضايا التي نستعرضها في هذا التقرير، كما جاءت في الكتاب الإحصائي السنوي الذي يعتبر عملا متكاملا ودليلا استرشاديا للمتخصصين والباحثين والمهتمين لما يتضمنه من معلومات قيمة وأرقام ونسب لمختلف القضايا، وفيما يلي التفاصيل:



القضايا الواردة



يبين الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن إجمالي عدد القضايا الواردة قد ارتفع من 34373 قضية عام 2022 إلى 41886 قضية عام 2023 بمقدار 7513 قضية وبنسبة 21.9%.



1 ـ قضايا الجنح: يظهر الكتاب أن إجمالي قضايا الجنح الواردة قد ارتفع من 23414 قضية عام 2022 إلى 30798 قضية عام 2023 بمقدار 7384 قضية وبنسبة 31.5%، وذلك بسبب ارتفاع عدد معظم القضايا في عام 2023 عن العام السابق له، حيث جاء وفقا للقضايا وأنواعها كالتالي:



٭ جنح البيئة من 3585 قضية عام 2022 إلى 9627 قضية عام 2023 بمقدار 6042 قضية وبنسبة 168.5%.



٭ قضايا مدمني المخدرات من 949 قضية عام 2022 إلى 1355 قضية عام 2023 بمقدار 406 قضايا وبنسبة 42.8%.



٭ قضايا تقنية المعلومات من 2814 قضية عام 2022 إلى 3725 قضية عام 2023 بمقدار 911 قضية وبنسبة 32.4%.



٭ قضايا جنح شيكات من 2362 قضية عام 2022 إلى 2792 قضية عام 2023 بمقدار 430 قضية وبنسبة 18.2%.



٭ قضايا جنح التجارة من 9829 قضية عام 2022 إلى 11438 قضية عام 2023 بمقدار 1609 قضايا وبنسبة 16.4%.



٭ بينما جاء الانخفاض فقط في قضايا جنح الأحداث من 3875 قضية عام 2022 إلى 1861 قضية عام 2023 بمقدار 2014 قضية وبنسبة 52.0%.



2 ـ قضايا الجنايات: أما فيما يتعلق بقضايا الجنايات، فقد ارتفع إجمالي القضايا الواردة من 10959 قضية عام 2022 إلى 11088 قضية عام 2023 بمقدار 129 قضية وبنسبة 1.2%، وذلك بسبب ارتفاع قضايا جرائم البنوك من 3680 قضية عام 2022 إلى 3870 قضية عام 2023، وبمقدار 190 قضية وبنسبة 5.2%.



جرائم القتل والاعتداء



انخفض إجمالي عدد القضايا عام 2023 عن العام السابق في مجموعة الجرائم التالية:



1 ـ جرائم القتل والاعتداء على النفس من 907 قضايا عام 2022 إلى 663 قضية عام 2023 بمقدار 244 قضية وبنسبة 26.9%.



2 ـ جرائم الاعتداء على مال الغير من 1823 قضية عام 2022 إلى 1623 قضية عام 2023 بمقدار 200 قضية وبنسبة 11.0%.



3 ـ جرائم الاعتداء على العرض والسمعة من 363 قضية عام 2022 إلى 326 قضية عام 2023 بمقدار 37 قضية وبنسبة 10.2%.



4 ـ جرائم الخطف والقبض والحجز من 383 قضية عام 2022 إلى 353 قضية عام 2023 بمقدار 30 قضية وبنسبة 7.8%.



5 ـ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من 2716 قضية عام 2022 إلى 2695 قضية عام 2023 قضية بمقدار 21 قضية وبنسبة 0.8%.



3 ـ القضايا الواردة حسب النيابة: تمثل نيابة الشؤون التجارية العدد الأكبر من إجمالي الوارد إلى النيابة العامة، حيث بلغت 8014 قضية وبنسبة 19.1%، تليها نيابة «الفروانية»، حيث بلغ الوارد 6286 قضية وبنسبة 15.0%، ثم نيابة «العاصمة» بـ 4245 قضية وبنسبة 10.1%.



وبعدها تأتي نيابة «الأحداث»، حيث بلغ عدد القضايا الواردة 4112 قضية وبنسبة 9.8%، ثم نيابة المخدرات والخمور، حيث بلغ الوارد 4020 قضية وبنسبة 9.6%، ثم نيابة «الإعلام والنشر» ونيابة «الجهراء» حيث بلغ الوارد 3726 و3701 قضية، وبنسبة 8.9% و8.8% على الترتيب.



أما نيابة «حولي» فبلغ عدد القضايا الواردة منها 3425 قضية وبنسبة 8.2%، ثم تأتي نيابة «الأحمدي» حيث بلغ الوارد 2807 قضايا، بعدها نيابة «مبارك الكبير» بعدد 1201 قضية وبنسبة.2.9%، ثم نيابة «الأموال العامة» بـ 211 قضية وبنسبة 0.5%.



وأخيرا جاءت نيابتا «سوق المال» و«أمن الدولة» بـ 64 و51 قضية وبنسبة 0.2% و0.1% على الترتيب.



الجنح والجنايات المتصرف فيها



بالنسبة لقضايا الجنح والجنايات المتصرف فيها ارتفع إجمالي القضايا على اختلاف أنواعها من جنح وبيئة وتقنية معلومات وإدمان مخدرات وشيكات، من 30230 قضية خلال 2022 إلى 35048 قضية عام 2023 بمقدار 4818 قضية وبنسبة 15.9%، وفيما يلي تفصيل للأعداد المتصرف فيها حسب القضية:



1 - قضايا الجنح: ارتفع إجمالي قضايا الجنح المتصرف فيها من 21476 قضية عام 2022 إلى 25172 قضية عام 2023 بمقدار 3696 قضية وبنسبة 17.2%، وذلك بسبب ارتفاع عدد معظم القضايا في عام 2023 عن العام السابق حيث جاء كالتالي:



٭ قضايا «البيئة» من 3498 قضية عام 2022 إلى 7404 قضايا عام 2023 بمقدار 3906 قضايا وبنسبة 111.7%.



٭ قضايا «تقنية المعلومات» ارتفع عددها من 2231 قضية عام 2022 إلى 3724 قضية في 2023 بمقدار 1493 قضية وبنسبة 66.9%.



٭ قضايا «مدمن المخدرات» من 825 قضية عام 2022 إلى 1322 قضية عام 2023 بمقدار 497 قضية وبنسبة 60.2%.



٭ قضايا «جنح شيكات» من 2157 قضية عام 2022 إلى 2675 قضية خلال 2023 بمقدار 518 قضية وبنسبة 24.0%.



٭ بينما انخفض عدد القضايا المتصرف فيها لقضايا الجنح في كل من قضايا «جنح الأحداث» من 4046 قضية عام 2022 إلى 1907 قضايا عام 2023 بمقدار 2139 قضية وبنسبة 52.9%، وكذلك في قضايا «جنح التجارة» من 8719 قضية عام 2022 إلى 8140 قضية عام 2023 بمقدار 579 قضية وبنسبة 6.6%.



2 ـ قضايا الجنايات: وبالنسبة لإجمالي قضايا الجنايات المتصرف فيها فقد ارتفع من 8754 قضية خلال 2022 إلى 9876 قضية عام 2023 بمقدار 1122 قضية وبنسبة 12.8%، وذلك بسبب ارتفاع بعض القضايا في عام 2023 عن العام السابق له، حيث جاءت كالتالي:



٭ جرائم البنوك من 2437 قضية عام 2022 إلى 2961 قضية عام 2023 بمقدار 524 قضية وبنسبة 21.5%.



٭ جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من 2296 قضية عام 2022 إلى 2749 قضية عام 2023 بمقدار 453 قضية وبنسبة 19.7%.



٭ جرائم الاعتداء على العرض والسمعة من 333 قضية عام 2022 إلى 380 قضية عام 2023 بمقدار 47 قضية وبنسبة 14.1%.



بينما انخفض عدد القضايا في مجموعة من الجرائم المرتكبة كالقتل والاعتداء والخطف والحجز، والتي جاءت أعدادها ونسبها كما يلي:



٭ جرائم القتل والاعتداء على النفس من 856 قضية عام 2022 إلى 734 قضية عام 2023 بمقدار 122قضية وبنسبة 14.3%.



٭ جرائم الخطف والقبض والحجز من 376 قضية عام 2022 إلى 349 قضية في 2023 بمقدار 27 قضية وبنسبة 7.2%.



٭ جرائم الاعتداء على مال الغير التي انخفض عددها من 1538 قضية عام 2022 إلى 1433 قضية عام 2023 بمقدار 105 قضايا وبنسبة 6.8%.



3- القضايا المتصرف فيها حسب النيابة: تمثل نيابة «الشؤون التجارية» العدد الأكبر من إجمالي القضايا المتصرف فيها بالنيابة العامة، حيث بلغ عدد القضايا 9125 قضية وبنسبة 26.0%. تليها نيابة «الأحداث» ونيابة المخدرات والخمور بعدد 4131 و4042 قضية وبنسبة 11.8% و11.5 % على الترتيب. ثم نيابة «الفروانية» بعدد 3833 قضية وبنسبة 10.9%، تليها نيابة «الإعلام والنشر» بعدد 3726 قضية وبنسبة 10.6%، ثم نيابة «العاصمة» بعدد 3364 قضية وبنسبة 9.6%، تليها نيابة «الجهراء» بعدد 2499 قضية وبنسبة 7.1%، ثم نيابتا حولي والأحمدي بعدد 1628 و1513 قضية وبنسبة 4.6% و4.3% على الترتيب، بعد ذلك تأتي نيابة «مبارك الكبير» بعدد 832 قضية وبنسبة 2.4%.



يلي ذلك نيابتا «الأموال العامة» و«سوق المال» بعدد 219 و68 قضية بنسبة 0.6%، 0.2% على الترتيب، وأخيرا نيابة «أمن الدولة» بعدد 48 قضية وبنسبة 0.1%.



4 ـ المقاييس الإحصائية: وفيما يتعلق بالمقاييس الإحصائية الواردة فقد بلغ المتوسط السنوي للقضايا الواردة للنيابة العامة 26531 قضية خلال 2019-2023، فيما بلغ المتوسط السنوي للقضايا المتصرف فيها بالنيابة 23984 قضية خلال 2019-2023.



معدل القضايا للسكان



يشير الكتاب الإحصائي إلى أن معدل القضايا الواردة للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة من السكان قد ارتفع من 770 قضية عام 2022 إلى 868 قضية خلال 2023 بمقدار 98 قضية، كما ازداد معدل القضايا المتصرف فيها بالنيابة العامة لكل 100.000 نسمة من السكان من 677 قضية خلال 2022 إلى 727 قضية عام 2023 بمقدار 50 قضية.



التوقعات المستقبلية



يضع الكتاب الإحصائي توقعات مستقبلية بالنسبة للقضايا، إذ يبلغ المتوسط السنوي المتوقع للقضايا الواردة 44581 قضية وبحد أدنى 33146 قضية، وبحد أعلى 56017 قضية خلال 2024-2028، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%.



كما يبلغ المتوسط السنوي المتوقع للقضايا المتصرف فيها 37754 قضية وبحد أدنى 25857 قضية وبحد أعلى 49651 قضية خلال 2024-2028، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%.