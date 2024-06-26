في ظل حريق عمارة المنقف قام دعاة لجنة التعريف بالإسلام بمختلف لغاتهم وجنسياتهم بزيارة إنسانية لعيادة المصابين والمرضى جراء هذا الحريق الذي ألم بكل أفراد المجتمع في الكويت، وتأتي هذه الزيارة من واقع دور اللجنة الإنساني والأخلاقي والقيمي الذي تنتهجه في التعامل مع الجاليات وخدمتها داخل الكويت.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد محمد الكندري إن دعاة اللجنة من جنسيات مختلفة قاموا بزيارة المصابين في مستشفى العدان لمواساتهم وبث روح البهجة والتفاؤل والاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم، حيث بلغ عدد المصابين الذين قامت اللجنة بزيارتهم وتقديم الهدايا لهم، لأكثر من 17 مصابا من مختلف الجاليات والجنسيات، مؤكدا أن الزيارة تركت أثرا إنسانيا بالغا في نفوس هؤلاء المصابين حيث كانت مفاجئة بالنسبة لهم، وعبروا خلالها عن جزيل شكرهم للجنة التعريف بالإسلام والمجتمع الكويتي بصفة عامة على هذه الوقفة الطيبة.