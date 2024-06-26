تواصل الشركة الكويتية لنفط الخليج تنفيذ سلسلة من الإجراءات التقنينية للحد من استهلاك الكهرباء في مواقع عملها، بما في ذلك مكتبها الرئيسي وعملياتها المشتركة.



وذكرت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع توجهات الدولة لتقنين استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية، ومن أجل الحفاظ على استدامة موارد الدولة. ويقوم موظفو الشركة، كجزء من مسؤوليتهم المهنية والوطنية، باتخاذ عدة خطوات لتقليل استهلاك الطاقة، مثل إطفاء الإضاءة ووحدات التكييف وأجهزة الحاسوب وغيرها من المعدات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.



وفي مناطق العمليات المشتركة تم تنفيذ عدة إجراءات تقنينية في المكاتب الإدارية ومناطق الحقول والعمليات، بالإضافة إلى تعديل ساعات العمل الرسمية في المواقع الخارجية لتتوافق مع إجراءات الدولة خلال فترات الذروة. وأكدت الشركة التزامها الدائم بكل ما يحقق النفع العام للدولة من خلال تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة والموارد العامة.



وتأمل الشركة الكويتية لنفط الخليج أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن تكون جزءا من جهودها المستمرة للحفاظ على موارد الدولة وترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع النفطي بشكل خاص. كما تثمن الشركة جهود موظفيها على التزامهم المهني والوطني في هذا الشأن.