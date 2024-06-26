أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في المملكة العربية السعودية، وذلك تعزيزا للروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.



وفي هذا السياق، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار د. أنور المضف، إنه في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والسعودية، والرغبة في توطيد هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فتح مكتب تمثيلي في المملكة.



وأضاف أن فتح المكتب التمثيلي سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الكويت والسعودية، وستوطد هذه الخطوة العلاقات الثنائية بين البلدين وستفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار.