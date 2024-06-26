بيروت - بولين فاضل



حصل الممثل والكاتب والمخرج جورج خباز دكتوراه فخرية من جامعة الروح القدس في لبنان، تقديرا لأعماله ومسيرته الفنية، علما أنه خريج هذه الجامعة في قسم الفنون قبل سنوات عدة.



والدكتوراه نالها خباز محاطا بوالديه وزملاء المهنة ومن بينهم وسام صباغ، كارلوس عازار، طلال الجردي ويورغو شلهوب.



وفي كلمة ألقاها، قال جورج إن هذه الشهادة تضيف فخرا وفرحا إلى حياته، وهي التفاتة جميلة إلى كل من يملك طموحات كثيرة.



في هذا الوقت، يستعد جورج خباز لتقديم مسرحية من كتابته على مسرح كازينو لبنان خلال شهر أغسطس بعنوان «خيال صحرا»، ويشاركه البطولة الممثل عادل كرم.