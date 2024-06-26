تفهّمنا اعتذار بعض الفنانين.. لكن البعض الآخر وأقولها «بالفم المليان» لن أعذرهم

ياسر العيلة



انتهى المخرج نعمان حسين من تصوير أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل «سيت كم» يتكون من 12 حلقة بعنوان «ست شباب» من بطولة عدد من نجوم الكويت والخليج الشباب.



«الأنباء» التقت المخرج نعمان حسين الذي حدثنا عن تفاصيل هذا العمل قائلا: مسلسل «ست شباب» هو عمل كويتي خليجي تدور أحداثه داخل شقة في أميركا يسكنها 6 طلاب خليجيين تدور بينهم العديد من الأحداث داخل الجامعة وخارجها بالإضافة الى أن العمل يسلط الضوء على المشاكل التي يتعرض لها الطلبة في الغربة بشكل عام. وتابع: العمل اجتماعي كوميدي فانتازي، ويضم عددا من الفنانين الشباب بواقع فنان من كل دولة خليجية فمن الكويت الفنان خالد المظفر، ومن السعودية طارق الحربي، ومن الإمارات عمر الملا، ومن البحرين عبدالرحمن صابر ومن قطر خالد علي ومن سلطنة عمان محمد الكليبي بالإضافة الى مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم النجم الذي شرفنا بوجوده معنا ورفع من قيمة العمل وهو النجم الكبير د.طارق العلي الذي رحب على الفور بالمشاركة معنا، وهذا ليس غريبا على هذا النجم الداعم دائما للشباب. وأضاف: ومن ضيوف الشرف النجوم مرام ومحمد عاشور ونصار النصار. وكشف حسين عن أنهم كفريق عمل المسلسل تحدثوا مع عدد كبير من الفنانين ليشاركوا في المسلسل كضيوف شرف، بعضهم اعتذروا لأسباب وظروف خاصة، وطبعا التمسنا لهم العذر، لكن للأسف الشديد هناك بعض الفنانين وأقولها و«بالفم المليان» من خلال جريدة «الأنباء» الغراء بأنني لن أعذرهم، وهذه ليست نهاية المطاف. وعن الجهة المنتجة للعمل، قال: المسلسل من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم كبير من مدير المؤسسة شفيق السيد عمر ومعه مجموعة من شباب المؤسسة مثل عبدالله الشطي وعلي الجريد وعبدالله الطراروة وعبدالله حسن وآخرين، جميعهم ما قصروا ويعطيهم العافية. وأكمل حسين: المنتج المنفذ للعمل هو شركة «هامة للإنتاج الفني» (نامر الفلاح وعلي بورمية) والمسلسل من 12 حلقة ومدة الحلقة 30 دقيقة تلفزيونية، ومن المتوقع عرضه قريبا.



من جانب آخر، أشاد نعمان حسين بالمجهود الكبير الذي بذله كل من مدير التصوير محمود الحوساني ومهندس الصوت حسين الفيلكاوي في تصوير المسلسل. وأضاف قائلا: انتهينا من مرحلة المونتاج، وتم عمل تصحيح الألوان في تركيا، وقام بعمل الموسيقى التصويرية والمكساج للمسلسل نواف العلي وعبدالله العلي. وكشف حسين عن أن هناك موسما ثانيا من المسلسل جار الاتفاق عليه حاليا بنفس نجوم الجزء الأول مع إضافة عدد من الشخصيات الجديدة.



وعن جديده من أعمال الفترة المقبلة، قال نعمان حسين: أستعد خلال الأسبوعين المقبلين لتصوير مسلسل «الحزرة 2» من بطولة وإنتاج النجم الكبير عبدالرحمن العقل. وأضاف: ومع بداية شهر سبتمبر المقبل سيجمعني عمل جديد مع النجم محمد الحملي في أول تعاون بيننا، وسيكون مفاجأة للجمهور بإذن الله.