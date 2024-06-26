دخلت أسهم شركة «إنفيديا» منطقة التصحيح، حيث محت عمليات البيع المستمرة قدرا تاريخيا من القيمة لشركة صناعة الرقائق التي تركز على الذكاء الاصطناعي.



انخفض السهم بنسبة 6.7%، وهي الجلسة السلبية الثالثة على التوالي وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ أبريل. أدى الانخفاض لمدة 3 أيام إلى محو حوالي 430 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة إنفيديا، وهي أكبر خسارة في القيمة لمدة 3 أيام لأي شركة في التاريخ، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ». وانخفضت الأسهم بنسبة 13% خلال هذه الفترة، متجاوزة عتبة 10% التي تمثل تصحيحا. وأثر هذا الانخفاض على شركات صناعة الرقائق، حيث انخفض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3% يوم الاثنين. وانخفض سهم Broadcom بنسبة 4% بينما انخفض سهم كوالكوم 5.5% وتراجع سهم «ARM Holdings» بنسبة 5.8% وتراجعت أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 3.5%. وأدى هذا الانخفاض إلى إعادة تقييم إنفيديا إلى ما دون عتبة 3 تريليونات دولار، وأقل من حجم كل من مايكروسوفت، وآبل. حصلت Nvidia لفترة وجيزة على اللقب كأكبر سهم في العالم الأسبوع الماضي.