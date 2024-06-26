دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس إلى «مشاركة مرتفعة» في الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث تحطم مروحية في مايو.

وقال خامنئي في خطاب متلفز قبل أيام من الانتخابات، «نؤكد أهمية المشاركة المرتفعة (في الانتخابات) لأنها مصدر فخر للجمهورية الإسلامية».

وأضاف «في كل مرة تكون فيها مشاركة الشعب في الانتخابات ضعيفة، يلومنا أعداء الجمهورية الإسلامية». ومن دون أن يذكر أسماء، انتقد خامنئي في خطابه «بعض رجال السياسة» الإيرانيين الذين «يعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر الولايات المتحدة».

ويحق للناخبين الاختيار بين ستة مرشحين من أصل 80 شخصا قدموا ترشيحهم للانتخابات. وأقرت أهلية المرشحين الستة من قبل مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون.

ويعد ثلاثة من هؤلاء المرشحين الأوفر حظا، وهم الرئيس المحافظ للبرلمان محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، والنائب الإصلاحي مسعود بازشكيان.