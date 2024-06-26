علي إبراهيم



بلغ فائض الميزان التجاري للكويت خلال أول 3 أشهر من العام الحالي نحو 3.2 مليارات دينار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري للبلاد عن الفترة ذاتها نحو 8.9 مليارات دينار.



وأظهرت بيانات الميزان التجاري للكويت عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024 والصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن قيمة الصادرات الكويتية خلال تلك الفترة بلغت 6.05 مليارات دينار، بينما بلغت قيمة الواردات 2.85 مليار دينار.



أداء مارس



وخلال شهر مارس 2024 ارتفع فائض الميزان التجاري إلى 1.169 مليار دينار مقارنة بـ 1.09 مليار دينار في مارس 2023، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في مارس 2024 نحو 3.02 مليارات دينار مقارنة بـ 3.2 مليارات دينار في مارس 2023، وبلغ حجم واردات الكويت في مارس 2024 نحو 929.2 مليون دينار مقارنة بـ 1.054 مليار دينار في مارس 2023، بينما بلغ حجم صادرات الكويت 2.09 مليار دينار في مارس 2024 مقارنة بـ 2.14 مليار دينار في مارس 2023.



صادرات الربع الأول



وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 6.053 مليارات دينار، وأن 96.5% من الصادرات الوطنية المنشأ بقيمة إجمالية بلغت 5.84 مليارات دينار، بينما استحوذت «المعاد تصديرها» على 3.5% من الصادرات بواقع 206.86 ملايين دينار.



واستحوذ النفط ومشتقاته على 95.13% من الصادرات الوطنية المنشأ بواقع 5.56 مليارات دينار، بينما بلغت نسبته إلى إجمالي الصادرات 91.8%.



وسجلت الصادرات الأخرى ما نسبته 4.8% من الصادرات الوطنية المنشأ بما قيمته 284.67 مليون دينار، بينما بلغت نسبتها إلى إجمالي الصادرات نحو 4.7%.



صادرات مارس



أظهرت البيانات أن شهر مارس الماضي شهد صادرات بما قيمته 2.09 مليار دينار، من بينها 1.9 مليار دينار وقود معدني وزيوت معدنية، ومنتجات تقطير ومواد قارية وشموع معدنية، و38.57 مليون دينار عربات سيارة ودراجات ولوازمها، و37.36 مليون دينار منتجات كيماوية عضوية، و28.12 مليون دينار لدائن ومصنوعاتها، و14.23 مليون دينار لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة ومعادن ثمينة، وعطور بـ 4.25 ملايين دينار في مارس، وألبان وبيض وعسل بـ 3.8 ملايين دينار.



الدول المصدر إليها



وتصدرت الامارات قائمة أهم الدول المصدر إليها بـ 39.48 مليون دينار تليها الهند بـ29.43 مليون دينار، والسعودية بـ 22.28 مليون دينار، والعراق بـ 19.2 مليون دينار والصين بـ 13.25 مليون دينار، وباكستان بـ 8.22 ملايين دينار، وقطر بـ 7.8 ملايين دينار، وفيتنام بـ 4.68 ملايين دينار.



واردات مارس



وبلغت قيمة الواردات خلال مارس 2024 نحو 929.29 مليون دينار، من بينها 128.8 مليون دينار عربات سيارة وجرارات ودراجات وعربات أرضية أخرى، و77.5 مليون دينار آلات وأجهزة ومعدات كهربائية مع أجزائها، و71.5 مليون دينار مراجل وآلات تصوير وأجهزة وأدوات، و55.7 مليون دينار أدوية، و48.7 مليون دينار لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة ومعادن ثمينة و23.4 مليون دينار أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص، و19.49 مليون دينار ملابس مصنرات، و16.43 مليون دينار من غير المصنرات و19.28 مليون دينار ألبان ومنتجات صناعة الألبان وبيض طيور وعسل طبيعي و19.26 مليون دينار مصنوعات من حديد صلب و17.98 مليون دينار عطور.



الدول المستورد منها



وتصدرت الصين قائمة أهم الدول المستورد منها خلال مارس بـ 149.63 مليون دينار، تليها الإمارات بـ 139 مليون دينار، ثم أميركا بـ 99.79 مليون دينار، والسعودية بـ 49.7 مليون دينار، والهند بـ 48.6 مليون دينار، وألمانيا بـ 41.97 مليون دينار، واليابان بـ41.64 مليون دينار، وايطاليا بـ 30.28 مليون دينار، والمملكة المتحدة بـ 23.82 مليون دينار، وسويسرا بـ 21.6 مليون دينار.