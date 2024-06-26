استقبل ملك بريطانيا الملك تشالز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، كلا من إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو في ساحة «هاوس غاردز باريد» وسط لندن، وذلك في زيارة دولة تعد الأولى منذ عام 1998.



وقال قصر باكنغهام، في بيان، إن زيارة إمبراطور اليابان إلى المملكة المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين في المجالات العسكرية والعلمية والثقافية.



وبدأت مراسم زيارة الإمبراطور بمراسم ملكية، وبعد ان استعرض الإمبراطور ناروهيتو (64 عاما) والملك تشالز الثالث (75 عاما) حرس الشرف، توجه أفراد العائلتين الملكيتين في موكب ضخم إلى قصر باكنغهام في عربات تجرها جياد.



وفي السياق، استقبل امبراطور اليابان وزوجته أيضا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزيري الخارجية ديفيد كاميرون والداخلية جيمس كليفرلي.



وقبل زيارته للمملكة المتحدة، قال الامبراطور ناروهيتو إن أفراد العائلة المالكة في بريطانيا عاملوه «كعضو من العائلة» خلال فترة دراسته في البلاد في الثمانينيات.



وأشار ناروهيتو إلى أنه خلال السنتين في جامعة أكسفورد، دعي إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا لقضاء بضعة أيام، وقال في مؤتمر صحافي «لدي ذكريات جميلة عندما كانت الملكة الراحلة اليزابيث الثانية تقود سيارة وتدعوني إلى حفل شواء.. وكنت أرافق زوجها الأمير فيليب في نزهات في عربة تجرها جياد».