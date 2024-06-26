فرحان الشمري



قام محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي بجولة ميدانية صباح أمس بمنطقتي خيطان والفروانية رافقه خلالها مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية العميد صالح عقلة العازمي، ومدير إدارة فرع بلدية محافظة الفروانية م.مبارك العجمي وممثلون من بلدية الفروانية وقوة الأطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب الأمن العام.



وأشاد المحافظ بجهود القيادة السياسية وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وهي فرض هيبة القانون بمختلف المناطق، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي للاطلاع على المخالفات وإزالة جميع المخالفات السكنية وتسوية أوضاع العقارات التي تستغل في غير الغرض المخصص لها، والعمل على تطبيق القانون عليها سواء في عملية توزيع الإنذارات أو الإغلاق أو قطع التيار الكهربائي. وأوضح المحافظ أن الجولة أسفرت عن رصد عقارات مخالفة استجاب مالكها بإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بعد توجيه إنذارله وبعضها جار تنفيذ إزالتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم وعدم التهاون مع أي مخالفات. وكان المحافظ قد استهل جولته للتأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بالتراخيص الهندسية طبقا للتراخيص الممنوحة لهم حيث تبين قيام أصحاب بعض العقارات باستغلال مداخل العديد من العمارات في إنشاء استديوهات، وإيصال المياه والكهرباء لتلك الغرف من دون أي موافقات، وتحميل خدمات الدولة مزيدا من الأعباء، ما زاد الأحمال على الشبكة الكهربائية، وساهم في إدخال البلاد بالأزمة الحالية التي تعيشها خلال الصيف مع ارتفاع مؤشر الأحمال وهي قطع الكهرباء.