اختتمت منافسات الفردي في البطولة الآسيوية للمبارزة التي تستضيفها الكويت حاليا بعد أن استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تنطلق منافسات الفرق في الأيام الثلاثة المتبقية من البطولة حتى الختام. وتتصدر اليابان جدول الترتيب حتى الآن بـ 8 ميداليات (2 ذهب، 2 فضة، 4 برونز) وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 6 ميداليات (2 ذهب، 1 فضة، 3 برونز)، والصين ثالثا بـ 5 ميداليات (ذهبية، 2 فضة، 2 برونز).



وحقق لاعب منتخب اليابان كيوسوكي ماتسوياما الميدالية الذهبية في مسابقة (فلوريه) بفوزه على مواطنه كازوكي ايمورا الذي نال الفضية، في حين حقق الصيني زوي مو والياباني تاكاهيرو شيكيني البرونزية، وفي منافسات سلاح «سابر» للسيدات احرزت اليابانية ميساكي ايمورا الميدالية الذهبية بتغلبها على الكورية الجنوبية ييسو يوون التي حققت الفضية، فيما نالت اليابانية سيري اوزاكي والكورية الجنوبية هايونغ جيون البرونزية.



من جانبه، أشاد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم بالجهود المبذولة من الاتحاد الكويتي للمبارزة التي ساهمت في الظهور المشرف للبطولة الآسيوية على المستوى التنظيمي، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم مختلف الاتحادات الرياضية الكويتية وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية، كما عبر الهزيم عن سعادته بحصول بطل الكويت اللاعب يوسف الشملان على الميدالية البرونزية، متمنيا له التوفيق في مشاركته القادمة بدورة الألعاب الأولمبية.



من جانبه، عبر أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي عن رضاه التام عن فعاليات البطولة بمختلف الجوانب التنظيمية والفنية والتحكيمية حتى الآن، وقال إن هذا المستوى الكبير الذي ظهرت عليه البطولة جاء بعد تضافر الجهود من جميع الجهات واللجان التي تعاونت مع الاتحاد الكويتي للمبارزة لتظهر البطولة بصورة مشرفة للكويت.