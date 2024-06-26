تعثرت البرازيل في بداية مشوارها في بطولة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بتعادلها مع كوستاريكا سلبيا أول من أمس في كاليفورنيا ضمن المجموعة الرابعة التي شهدت فوز كولومبيا بقيادة خاميس رودريغيس على الباراغواي 2-1. ولم يتمكن «سيليساو» بقيادة فينيسيوس جونيور ورودريغو، مهاجمي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، من كسر الجدار الدفاعي لكوستاريكا التي حرس عرينها المتألق باتريك سيكيرا. سيطرت حاملة اللقب تسع مرات واعتقدت انها افتتحت التسجيل في الدقيقة 30 عبر مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس، بعد ركلة حرة من رافينيا تابعها رودريغو، بيد أن العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لنحو ثلاث دقائق الغت الهدف بداعي التسلل من مسافة قصيرة. وصد القائم في الدقيقة 63 تسديدة قوية للاعب الوسط البرازيل لوكاس باكيتا من مشارف المنطقة في اخطر فرص المباراة، كما رأى برونو غيمارايس تسديدته يصدها ببراعة سيكيرا (79). ورغم استحواذها على الكرة بنسبة 73.5%، سددت البرازيل ثلاث مرات فقط على المرمى الكوستاريكي. في المقابل، اكتفى لاعبو المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو بالدفاع عن منطقتهم بشراسة، ولم يغامروا في الناحية الهجومية ولم يسددوا بين خشبات حارس ليفربول أليسون بيكر طوال المباراة.



إلى ذلك، تقام فجر الخميس مواجهتان ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب فنزويلا مع المكسيك، فيما يواجه منتخب الإكوادور نظيره الجامايكي.