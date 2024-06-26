غادر البلاد متوجها إلى بلجيكا وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 (القدرة والتحمل) التي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في بلنكبرغ البلجيكية خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري، وتسبقها إقامة معسكر تدريبي للمنتخب. ويرأس الوفد رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي البحري علي الشمالي، فيما يضم عدنان المسبحي مديرا، والمخضرم عبداللطيف العماني رئيسا للجهاز الفني، إلى جانب ستة متسابقين، حيث سيخوض بطلا العالم بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي منافسات فئة B class للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، فيما سيخوض بطلا العالم خالد كرم ومساعده عادل الشريدة منافسات فئة P class للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 150 حصانا، إلى جانب ناصر الخضرا ومساعده مشعل المسباح.



وكان في وداع المنتخب مشرف عام اللجنة محمد بركات والمسؤول الإداري والإعلامي فهد القصير، فيما أشار الشمالي إلى أن المنتخب استطاع في الجولة الأولى التي أقيمت في أبريل الماضي بمدينة سانكسينكسو الإسبانية تحقيق إنجازين مزدوجين، حيث استطاع الدوسري ومساعده العيسائي تحقيق المركز الثاني فئة B class، واستطاع كرم ومساعده الشريدة تحقيق المركز الثالث في فئة P class.