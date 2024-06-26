احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الديبلوماسي الذي يصادف الـ 24 من يونيو سنويا.



وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود في كلمة خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر سفارة المملكة إن هذا اليوم «مهم وعظيم بالنسبة للمرأة الديبلوماسية» مرحبا بالحضور الواسع.



من جانبها، قالت مدير إدارة المرأة وشؤون الأسرة في وزارة الخارجية السعودية شروق القويعي في كلمة لها إن الاحتفال بأتي لتسليط الضوء على نجاحات وإنجازات وإسهامات المرأة بالمجال الديبلوماسي إذ يعد وجودها فيه «قيمة مضافة» باعتبارها شريكة في التنمية الوطنية وفي البناء والعطاء، لافتة إلى أن العمل الديبلوماسي «يقوم ويرتقي بجهود رجال ونساء الوطن على حد سواء».



وأوضحت القويعي أنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفي إطار الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 شهدت المرأة السعودية خطوات فاعلة مشهودة وملموسة في المجالات والميادين كافة.



وأشارت إلى زيادة نسبة النساء السعوديات المنتسبات للسلك الديبلوماسي، منوهة بدورهن في وزارة الخارجية بالمملكة وقيادتهن ملفات سياسية ومنظمات مهمة إلى جانب العديد من المهام السياسية.



ولفتت إلى أن «المرأة السعودية تمثل وطنها بمهنية عالية وتتبوأ عددا من المناصب الدولية وقد أثبتت قدرتها على العطاء بكفاءة ومهنية».



شهد الحفل تقديم عرض سلط الضوء على مشاركات المرأة السعودية في المجال الديبلوماسي بكلمات ملهمة منهن نقلت للحضور عبر الشاشة.