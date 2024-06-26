بحزن شديد، قال نجم وقائد كرواتيا لوكا مودريتش عقب الخسارة من إيطاليا في الثواني الأخيرة: «كانت كرة القدم بلا رحمة هذه الليلة. من الصعب أن تجد الكلمات التي تصف شعورك عندما تخسر بهذه الطريقة. أود أيضا أن أستمر في اللعب إلى الأبد، لكن ربما سيأتي الوقت الذي سأضطر فيه إلى تعليق حذائي. سأستمر في اللعب لكن لا أعرف إلى متى؟».



مودريتش الذي ربما يكون قد لعب مباراته الأخيرة مع المنتخب بعدما ظهر في 178 مباراة دولية، كتب اسمه بأحرف من نور بعدما سجل هدف «الكروات» في اللقاء ليصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ بطولات اليورو بعمر 38 عاما و289 يوما، متخطيا النمساوي إيفيكا فاستيتش الذي سجل بعمر 38 عاما و257 يوما بمواجهة منتخب بلاده أمام پولندا في 12 يونيو 2008.



وشوهد مودريتش وهو يوجه كلامات اعتراضية لحكم اللقاء الرابع على احتساب 8 دقائق وقتا بدل من الضائع، كما هب إلى حكم اللقاء عقب إطلاق صافرته ليعترض على قراره باحتساب هذا الوقت الكبير من وجهة نظره.



ولم يحسم مصير كرواتيا بعد، لكن الأمر سيتطلب معجزة حتى يصلوا إلى دور الـ 16 كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.