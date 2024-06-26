حققت النمسا مفاجأة مدوية بتصدرها المجموعة الرابعة بعد تغلبها على هولندا 3-2 في برلين، وتقدمت على فرنسا الثانية.



وكانت هولندا الثالثة برصيد 4 نقاط ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي مع فرنسا (5 نقاط) بعد فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 في المجموعة الثانية، في حين خطفت النمسا الصدارة بـ 6 نقاط.



فعلى الملعب الأولمبي في برلين، تقدمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل مالن الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه (6)، قبل أن تعادل هولندا مطلع الشوط الثاني بفضل كودي خاكبو (47).



وعادت النمسا لأخذ الأفضلية بهدف رومانو شميد (59)، وأدرك المنتخب البرتقالي التعادل مرة ثانية بفضل ممفيس ديباي (75)، إلا أن مارسيل سابيتسر استفاد من الهشاشة الدفاعية لرجال المدرب رونالد كومان لتسجيل هدف الفوز والصدارة (80).



وأجرى كومان مدرب هولندا ثلاثة تغييرات في الخطوط الثلاثة في تشكيلته الأساسية، حيث وضع دنزل دمفريس وتشافي سيمونز وييريمي فريمبونغ على مقاعد البدلاء وزج بكل من لوتسهاريل خيرتراودا وجوي فيرمان ومالن بدلا منهم.



بدوره، أقدم رالف رانغنيك مدرب النمسا على 4 تغييرات على تشكيلته الأساسية أبرزها جلوس كريستوف باومغارتنر وكونراد لايمر على مقاعد الاحتياط.



