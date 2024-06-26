فرض المنتخب الپولندي التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره الفرنسي في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في دورتموند الألمانية، ضمن المرحلة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في «يورو 2024»، لترفع فرنسا رصيدها 5 نقاط في المركز الثاني وتتأهل لدور الـ 16، فيما تحصل المنتخب الپولندي على نقطته الأولى ليغادر البطولة من الدور الأول.



تقدم «الديوك» بهدف قائدهم كيليان مبابي (56) من ركلة جزاء، ومنح روبرت ليفاندوفسكي التعادل لپولندا (79) من ركلة جزاء أيضا.



وينتظر منتخب فرنسا في الدور الـ 16 وصيف المجموعة الخامسة بين منتخبات بلجيكا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو أوكرانيا.



بدأ الفريقان بمحاولات هجومية في أول نصف ساعة، حيث كان الحارس الفرنسي مايك مانيان يقظا في التصدي لمحاولتين من بيوتر زيلينسكي وكاسبر أوربانسكي.



كما أنقذ الپولندي لوكاس سكوروبسكي مرماه من فرصة مؤكدة أمام ثيو هيرنانديز (11) قبل أن يبعد انفرادا أمام عثمان ديمبلي (19).



وسارت المباراة في اتجاه واحد نحو مرمى پولندا، حيث زاد الضغط الفرنسي في آخر 10 دقائق بتسديدة لتشواميني بجوار القائم ومحاولتين لساليبا وأوباميكانو فوق العارضة.



وأبعد الحارس الپولندي سكوروبسكي محاولتين مؤكدتين أمام مبابي في الدقيقتين 42 و45.



ولم يتوقف المنتخب الفرنسي عن ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، حيث أبعد الحارس الپولندي تسديدة مبابي، بعدها سدد قائد «الديوك» كرة أخرى بجوار القائم (49).



وتحصل عثمان ديمبلي على ركلة جزاء، ترجمها مبابي بنجاح ليتقدم منتخب فرنسا (56).



وحانت الفرصة لتعادل الفريق الپولندي بعدما تحصلوا على ركلة جزاء، أضاعها روبرت ليفاندوفسكي، لكن أشارت تقنية الفيديو إلى تقدم الحارس الفرنسي مايك مانيان أثناء التصدي لها، لينجح نجم برشلونة في المرة الثانية، لتتعادل پولندا (79)، ليخرج الفريق الپولندي بنقطة وحيدة، ويغادر البطولة الأوروبية من دورها الأول.



