نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضللة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي.



وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك «مليارات الأشخاص المعرضين لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب».



واعتبر غوتيريش أن هذه المبادئ «تحدد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي»، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية. وكان غوتيريش قد حذر قبل عام من أن المعلومات المضللة التي تنشر عبر الإنترنت تشكل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي. حينها اقترح غوتيريش تطوير مدونة سلوك تكون بمنزلة معيار لمكافحة المعلومات المضللة التي تنشر عبر الإنترنت.



بعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة أمس الأول مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ.



وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي «الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور».



وشدد على أن هذه المبادئ «تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات».