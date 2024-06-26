فهد علي الغانم: «أولاد علي الغانم للسيارات» ملتزمة بدعم قطاع التعليم وتكريم المتفوقين الذين يمثلون مستقبل الكويت

المبادرة في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على المساهمة في بناء جيل واعٍ ومتعلم قادر على تحقيق التنمية المستدامة

أقامت شركة أولاد علي الغانم للسيارات حفلا مميزا لتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين الأوائل في المرحلة الثانوية عن العام الدراسي 2023-2024، وذلك في معرض جيلي الغانم بمنطقة الري، بحضور المتفوقين والمتفوقات وأولياء أمورهم، وتواجد رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، م.فهد علي الغانم، ونخبة من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.



إهداء



وقامت شركة أولاد علي الغانم للسيارات خلال الحفل بإهداء المتفوقين والمتفوقات 9 سيارات ستار راي من علامة جيلي، وذلك تشجيعا لهم على مواصلة مسيرة التفوق، ومن منطلق إيمانها بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، والتزامها بدورها في المسؤولية الاجتماعية ودعم مسيرة التميز الأكاديمي في الكويت.



وألقى رئيس مجلس الإدارة م. فهد علي الغانم، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها على التزام شركة أولاد علي الغانم للسيارات بدعم قطاع التعليم وتكريم المتفوقين الذين يمثلون مستقبل الكويت.



وقال الغانم: يسرني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا الحفل الذي نحتفي فيه بإنجازات طلابنا المميزين في الثانوية العامة لعام 2024، فهذا اليوم بمنزلة شهادة على تفانيكم وجهودكم الكبيرة، وأنتم تستحقون هذا التكريم بجدارة.



وأضاف الغانم: من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية، نحن في شركة أولاد علي الغانم للسيارات نحرص دائما على دعم الطلاب وتشجيع تميزهم وتفوقهم.



وأكد الغانم التزام الشركة بمواصلة إطلاق مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحفيز الشباب على تحقيق أعلى مستويات النجاح.



مبادرة تكريم



وتابع أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات تتشرف بتقديم هذه المبادرة لتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم سيارات هدية من جيلي الغانم.



وأكد إيمانه بأن التعليم هو المفتاح لبناء مستقبل مشرق ومجتمع قوي، وان تكريمنا اليوم هو تجسيد لالتزامنا بدعم التعليم وتحفيز الطلاب على تحقيق أعلى مستويات النجاح.



وأعرب الغانم عن فخره الكبير بإنجازات المتفوقين، موجها التهاني لكل من ساهم في هذا النجاح من أسر ومعلمين في تفوقهم والذي يعد ثمرة جهد وعمل دؤوب.



فخر وقدوة



ووجه حديثه للطلاب قائلا: أنتم اليوم قدوة لنا جميعا، ونفتخر بكم وبإصراركم على تحقيق أحلامكم، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المستقبلية، وأؤكد لكم أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات ستظل دائما داعمة لكم وللتعليم في الكويت.



وأضاف: كلنا أمل بأن يكون هذا الإنجاز بداية لرحلة مستمرة من النجاح خلال المرحلة الجامعية والعملية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وأن نوجه هذا النجاح لخدمة وطننا العزيز بعد التخرج.



ووجه الغانم شكره لكل من ساهم في إنجاح الحفل، متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتفوق



التزام «جيلي»



ومعلوم أن شركة جيلي الغانم، ووكيلها المعتمد في الكويت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، قد أكدت التزامهما الراسخ بدعم مسيرة التعليم في الكويت، وتكريم المتفوقين والمجتهدين، إيمانا منها بأنهم بناة المستقبل وأن دعم التعليم هو أساس بناء مجتمع قوي ومزدهر.



وقد حرصت جيلي الغانم على تقديم عروض حصرية لجميع خريجي الثانوية العامة لعام 2024، على طرازات 2025، والتي تشمل كفالة مصنعية لمدة 7 سنوات، وذلك عند زيارة معارض الشركة في الري أو الجهراء مع تقديم شهادة التخرج لهذا العام.



ودعت الشركة الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات عن المبادرة وعروض الخريجين، إلى الاتصال على الرقم 1832222، أو زيارة معارضها في «الري» أو «الجهراء».



و«جيلي» هي علامة تجارية عالمية للسيارات معروفة بابتكارها وجودتها والتزامها بالتميز. ووكيلها المعتمد في الكويت هي شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، يهدفان معا إلى إحداث تغيير إيجابي وتمكين الشباب من خلال التعليم والتقدير.