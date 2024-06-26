أعلنت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله السالم عن انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 30 عاما على إشهار الاتحاد الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمرأة الكويتية.



وقالت الشيخة فادية، في تصريح صحافي أمس، ان الاحتفالات التي تستمر من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل تشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج والندوات التي تستهدف المرأة والأسرة.



وأشارت إلى أهداف الاتحاد تقع المرأة في القلب منها، وهي الفلسفة التي أرستها مؤسسته وصاحبة فكرته الشيخة لطيفة الفهد السالم مع شقيقاتها المؤسسات للاتحاد واللاتي كان لهن الدور الواضح والجلي في رفعة شأن الاتحاد وسلمن الراية للجيل التالي، ما انعكس إيجابا على قضايا المرأة والأسرة والطفل، متمنية لهن المزيد من التقدم ومترحمة على من توفاهن الله منهم.



واستذكرت الشيخة فادية جهود الشيخة لطيفة الفهد صاحبة النظرة المستقبلية والرؤية الثاقبة واستشراف المستقبل في خدمة قضايا المرأة والأسرة والتي أثبتت صداها وجدوها بعد أن أصبح للاتحاد اليوم مكانة مرموقة وعلاقات دولية بفضل جهودها المتواصلة على مدى سنوات.



وأوضحت أنه مع انطلاقة عمل الاتحاد في العام 1994 بدأ العمل النسائي الكويتي يدخل مرحلة جديدة من التنظيم الذي يواكب متغيرات الأحداث ويلبي متطلبات المرأة واحتياجاتها، مشيرة إلى أن ميلاد كان تعبيرا صادقا عن الموقع المحوري للمرأة في رؤية القيادة السياسية ودورها الذي تم التعويل عليه منذ بداية المسيرة التنموية في البلاد.



وأشارت إلى حرص الاتحاد على مواصلة دوره في وضع خطط مستقبلية للمرأة مراعية لاحتياجاتها والتحديات المستجدة بعد دراسة مستوفية لجميع أبعادها والبدء بتطبيقها لدعم وتمكين المرأة بجميع المجالات والقطاعات من منطلق الإيمان الراسخ بأن النهوض بالمرأة وتمكينها من الأولويات.



يذكر ان المؤسسات هن الشيخة لطيفة الفهد والشيخة د.ميمونة الصباح ود.حصة الشاهين وفاطمة بستكي والشيخة فتوح المالك ومنيرة العبدالجادر وسارة سلطان السالم وشريفة المحبوب عن الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية ودلال العثمان وجهاد البدر وهدى القناعي وعروب الرفاعي ونظيرة البدر ومنى بن ناجي عن جمعية بيادر السلام ودلال الرومي وباسمة البحر وشريفة الشملان وبزة الحمود ولولوة العمران عن جمعية الرعاية الإسلامية والشيخة صبيحة العبدالله ونجاة السلطان ومها المطوع ونعيمة الشايجي عن نادي الفتاة.