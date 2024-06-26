أعلنت قوة الإطفاء العام أن رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأسطول في شركة ناقلات النفط الكويتية الكابتن يوسف الصقر اتفقا على حظر استيراد وتداول منظمات اسطوانات الغاز البترولي المسال وتمديداتها غير المطابقة لمواصفات شركة ناقلات النفط الكويتية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.



وذكرت القوة في بيان صحافي أنه تم الاتفاق كذلك على القيام بعمل توعية إعلامية مشتركة لمخاطر استخدام ملحقات الغاز المقلدة لحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.



وذكر البيان أن التنسيق في هذا الشأن جاء خلال لقاء جمع القياديين وحضره عدد من قيادات قوة الإطفاء العام وعدد من المسؤولين في شركة الناقلات الكويتية.