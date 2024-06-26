مريم بندق



قرر مجلس الخدمة المدنية استمرار العمل بالقرار رقم 10 لسنة 2013 الخاص بوقف نقل الموظفين بين الوزارات للعام الـ 12 على التوالي. وأفادت مصادر لـ«الأنباء» بأن مجلس الخدمة المدنية قرر السماح بنقل الموظفين بين الوزارات الحاصلين على شهادات تخصصية. وأوضحت أنه سيسمح بنقل الموظفين العاملين في أي وزارة حال الحصول على شهادات تخصصية، مثال ذلك، موظفة تعمل في وزارة المواصلات وحصلت على بكالوريوس تمريض فإنها تنقل إلى وزارة الصحة، أو موظفة تعمل في وزارة التجارة وحصلت على بكالوريوس من كلية التربية أو كلية التربية الأساسية تنقل إلى وزارة التربية. وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي استثناء من القرار رقم (10 لسنة 2013) الخاص بوقف نقل الموظفين بين الوزارات. هذا، ومن الأهمية ذكر أن استثناء من قرار الوقف معمولا به الآن لسكان الوفرة والخيران وصباح الأحمد للعمل في جهة حكومية بإحدى هذه المناطق.