

أفاد الأوكراني أولكسندر أوسيك بأنه سيتخلى عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) بعد أسابيع فقط من حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل الموحد.



وأحرز ابن الـ37 عاما في 19 مايو أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة.



وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO) والرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والمجلس العالمي للملاكمة (WBC) عندما تغلب على فيوري في السعودية.



وبعد اتخاذ القرار بتجديد المنازلة مع فيوري في ديسمبر المقبل وفي الرياض مجددا حسب ما أفاد نهاية الشهر الماضي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، لن يكون أوسيك في وضع يسمح له بالدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ضد البطل المؤقت والمنافس الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا.



وهذا يعني أن المنازلة البريطانية المنتظرة بين دوبوا ومواطنه أنتوني جوشوا في ويمبلي في سبتمبر قد تكون الآن على اللقب الشاغر.



وقال أوسيك في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «أنتوني ودانييل، أنصتا، أعلم أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة إليكما، إنه هديتي لكما في 21 سبتمبر».



وكان البريطاني لينوكس لويس آخر رجل قام بتوحيد أحزمة الوزن الثقيل الرئيسية (ثلاثة في ذلك الوقت) قبل أوسيك، وذلك عام 1999.