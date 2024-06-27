

الدوحة - فريد عبدالباقي



سهّل نادي السد القطري من إجراءات انتقال لاعبه السابق عبدالكريم حسن إلى صفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الأزمة الشهيرة بين السد واللاعب، والتي على أثرها رحل عن صفوف الفريق القطري للاحتراف بصفوف الجهراء، ومنها إلى نادي برسبوليس الإيراني الذي مازال يمتلك عقدا مع عبدالكريم لموسم آخر.



وعلمت «الأنباء»، من مصادرها، أن هناك اتفاقا بين إدارتي السد والوكرة حول صفقة انتقال عبدالكريم إلى الوكرة، مقابل تسهيل انتقال المدافع القطري لوكاس مينديز إلى صفوف السد مطلع الموسم الجديد.



من جانب آخر، فسخ المحترف الأردني يزن النعيمات عقده مع النادي الأهلي بعد دفعه قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ مليون دولار، لاسيما أن اللاعب مازال يرتبط بعقد مع العميد الأهلاوي لموسم آخر.



ويمتلك المحترف الأردني العديد من العروض الاحترافية من أندية سعودية ومغربية بالإضافة إلى رغبة الأهلي المصري في التعاقد معه اعتبارا من الموسم المقبل.



إلى ذلك، أعلن نادي الغرافة تجديد تعاقده مع البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرب الفريق الكروي لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2026.



وذكر النادي في بيانه أن مارتينيز الحاصل على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي 2023-2024، سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق ليقوده في المرحلة المقبلة، اعتبارا من موسم 2024-2025.