عقد مجلس الشعب السوري أمس جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إنه بعد تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزيري العدل والدفاع المتضمنة طلبات منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس وتقديم رئيس اللجنة د.أحمد الكزبري الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن وافق المجلس بالأكثرية على 7 طلبات منح الإذن بحق الأعضاء المذكورين ولم يوافق على طلبين اثنين.



وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها إلى لجنة الخدمات وإحداث مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى «مؤسسة جريح الوطن» إلى لجنة الأمن الوطني لدراستهما موضوعا وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.