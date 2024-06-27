دعا عضو المجلس البلدي فهد الخنين إلى سرعة توفير أراض تخزينية من أجل سد النقص الشديد في هذا النشاط.



وقال الخنين في تصريح صحافي إن الأجهزة الرقابية المعنية قامت بشن حملات على المباني الاستثمارية في جميع المناطق للقضاء على عملية تأجير السراديب لمخالفتها لائحة البناء، وتخوفا من حدوث حرائق أو استغلالها في أنشطة مخالفة، مشيرا إلى أن مستغلي هذه السراديب تعرضوا للضرر الكبير جراء هذا الإجراء، وذلك لعدم وجود مخازن كافية تستوعب الأعداد الكبيرة من المتضررين لعملية إغلاق سراديب المباني الاستثمارية. وأضاف الخنين أن بعض الذين تم الطلب منهم إخلاء سراديب المباني الاستثمارية لا يجدون مخازن بديلة أو تكون بإيجارات مضاعفة وبمساحات صغيرة، مما يؤثر على التاجر والمواطن من خلال اضطرار التاجر لرفع أسعار البضائع على المستهلك الذين سيكون هو الضحية من هذه العملية.



وبين الخنين أن البلد بحاجة ماسة لتوفير أراض تخزينية وأن المجلس البلدي مستعد لتوفير أراض تخزينية جديدة متى ما تطلب الوضع ذلك، ولكن هناك تقصيرا في الرقابة من قبل الجهات المشرفة على المناطق التخزينية الحالية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الحالي.



وتمنى الخنين من الحكومة العمل على إنشاء شركة للمستودعات والمخازن والخدمات اللوجيستية تقدم خدماتها للقطاع الخاص، وخصوصا أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة بما يدعم عجلة الاقتصاد.