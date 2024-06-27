بداح العنزي



صادقت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على جميع قرارات جلسة المجلس البلدي الأخيرة المنعقدة في 24 الجاري والتي من أبرزها تخصيص موقعين في الري وجزء من الموقع 47 الإسكاني في المرقاب لصالح وزارة المالية لسد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمين الاجتماعية.



وأشارت الوزيرة إلى التالي:



لحسن الصياغة القانونية وزيادة في الإيضاح نرى تعديل بداية القرار رقم (م.ب/ل.ع13/19/1/2024د3) صفحة 60 ليكون على النحو التالي: «الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تعديل مساحة الموقع المخصص بموجب قرار اللجنة المركزية رقم (م.ب/ن.م/176/11/67) المتخذ بتاريخ 2/7/1967 ليكون بمساحة (18224.420م2) لمشروع مبنى مختبرات حديثة لتحاليل المياه في منطقة الشويخ كما هو قائم على الطبيعة».



من جانب آخر، اعترضت د.المشعان على اقتراح أعضاء المجلس تخصيص منطقة تخييم شمال الكويت ليكون تحت إشراف البلدية وفق القوانين المعمول بها لتعزيز التنمية السياحية وعمل أنشطة ترفيهية منوعة، وذلك لمخالفة الاقتراح للاختصاصات المقررة للبلدية وفقا لأحكام القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث لا يدخل في اختصاص البلدية المقررة قانونا إنشاء المواقع التي يتم تخصيصها لتعزيز التنمية السياحية وعمل أنشطة ترفيهية فيها والإشراف عليها.