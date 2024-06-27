أعلن اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي عن دعمه الكامل لقرارات مجلس الوزراء، معربا عن رضاه وفخره بالنتائج التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقد أمس الأول برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



وأشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الوزراء في دعم وتوجيه الإعلام، مؤكدا أهمية مراعاة المصلحة الوطنية للكويت في جميع الأخبار المنشورة، مشددا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة والمصداقية في نقل المعلومات.



وقال الصواغ: نؤيد توجيهات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في بث الشائعات والأخبار الكاذبة. وندعو وسائل الإعلام الإخبارية المحلية إلى الاستمرار في تعزيز صورة الإعلام الكويتي والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء.



وعبر الصواغ عن أمله في الاهتمام بالمنظومة الإعلامية لتكون ذا رؤية وتخطيط لترسم خارطة طريق واضحة تدعم الأهداف الحكومية وتساهم في بناء كويت التنمية والمستقبل، وان تمكن مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة الفاعلة في دعم مشاريع الدولة لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في معرفة انجازات الدولة بشكل شفاف.



وفي هذا السياق، ثمن الصواغ الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بحماية الأمن الوطني والقومي الإعلامي، وان تعزيز هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات المختلفة.



وفي الختام، قال فيصل الصواغ «ندعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما».