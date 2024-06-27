أكدت نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر مها البرجس أهمية التعاون بين الجمعيات والهيئات التي تعنى بالعمل الإنساني بما يخدم الشعوب لاسيما في الوضع الراهن في قطاع غزة الذي خلف عددا كبيرا من الشهداء والنازحين واللاجئين وهو وضع إنساني غير مسبوق بالمنطقة.



جاء ذلك في كملة ألقتها البرجس ـ عبر اتصال مرئي ـ في اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الـ48 التي تنظمها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في العاصمة السورية دمشق والتي بدأت أعمالها أمس الأربعاء.



وأكدت البرجس حرص الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدائم على المساهمة في مختلف الجهود والمحافل المعنية بمعالجة الأزمات الإنسانية والقضايا التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأشارت إلى امتداد الكوارث الإنسانية التي تعاني من العديد من الدول لاسيما في سورية والعراق وتبعات الكوارث الإنسانية في كل من المغرب وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الملفات المهمة الممتدة كأزمات المناخ والهجرة والنزوح وغيرها من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص.



ولفتت إلى المعاناة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعكاس أزمات الجفاف والتغير المناخي على الدول الأفريقية لاسيما في الصومال، مؤكدة أهمية هذه الدورة التي تأتي في وقت شديد الحساسية مع تراكم الأزمات الإنسانية والصعوبات والتحديات في المنطقة بشكل خاص.



ودعت البرجس إلى الأهمية القصوى في تقوية ودعم قدرات الجمعيات الوطنية باعتبارها اللاعب الرئيسي في الميدان وجهة مساندة للسلطات في حالات الكوارث، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يدعم جهود الجمعيات الوطنية وتطويرها وبناء قدراتها من خلال الدعم التقني والفني.



وقالت إن الاتحاد يمثل جميع الجمعيات الوطنية الأعضاء من خلال منابر الديبلوماسية العالمية وكذلك من خلال منابر الإعلام المتنوعة بهدف نقل صورة واضحة وصادقة لما تعانيه الشعوب والمجتمعات من مآس إنسانية تصل وتؤثر في دوائر صنع القرار عالميا وتساهم في ضبط بوصلة المانحين والشركاء نحو الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات الأكثر تضررا.



وأضافت أن نجاح مهمتنا كاتحاد دولي وحركة دولية هو مجموع نجاح لجمعياتنا الوطنية التي تقدم أقصى ما تستطيع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين من الأزمات والكوارث.



وتقدمت البرجس بأحر التعازي للأرواح الغالية التي فقدت من عاملين ومتطوعين، مشيدة بالتميز الإنساني الذي يشهده منتسبو الجمعيات الوطنية في الميدان.