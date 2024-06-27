بشرى شعبان



كشفت مدير عام مركز الانماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد في تصريح لـ«الأنباء» عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت مبنى في مجمع الرعاية الاجتماعية بالصليبخات ليكون مركزا لمكتب الإنماء ليقدم الخدمات الاستشارية والاجتماعية والنفسية لسكان المناطق المجاورة.



واشارت إلى ان المكتب باشر نقل الموظفين الذين يداومون في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى موظفي المكتب في مبنى مبارك الكبير إلى مركز الصليبخات.



وأوضحت الراشد كما خصصت وزارة الشؤون مكتبا آخر بصفة مؤقتة في مبنى مركز تنمية المجتمع بالزهراء لاستكمال تقديم العلاج والاستشارة النفسية والاجتماعية إلى 50 حالة يتلقون العلاج من المكتب. وعن أعداد موظفي المكتب، أوضحت ان اعداد الموظفين 600 موظف من مختلف إدارات المكتب، مؤكدة استمرار الانماء الاجتماعي في تقديم خدماته للمدارس وجهات حكومية اخرى وجامعة الكويت، وهو مستمر بالتعاون مع حميع الجهات لتوفير الخدمات التي تطلبها الجهات.