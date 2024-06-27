أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية أمس الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على حصة 50% من شركة إيكوفوكس الإيطالية ذات المسؤولية المحدودة التي تعمل على إنتاج الوقود الحيوي والمملوكة بالكامل لشركة فوكس بترولي الإيطالية.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذا الإعلان جاء بعد اعتماد كل من المفوضية الأوروبية للمنافسة وهيئة المنافسة الإيطالية إتمام الصفقة وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإيطالية.



وأضافت ان الإنجاز يعتبر «حدثا سباقا» لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية في مجال إنتاج الوقود الحيوي الذي يعد من أهم أهداف إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها الداعمة للتحول بالطاقة بشكل مستدام بحلول عام 2050.



وبهذه المناسبة نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي إعرابه عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يعزز توفير الوقود المستدام لزبائن الشركة في القارة الأوروبية بشكل عام والسوق الإيطالية بشكل خاص.



وأكد العجمي أهمية عملية الاستحواذ التي تتماشى مع إستراتيجية (البترول الكويتية العالمية) في التنمية والمحافظة على حصتها في السوق الأوروبية إضافة إلى تنويع منتجات الشركة بما يتوافق مع الطلب في القارة الأوروبية والتوجه العالمي نحو الاستدامة.



كما بين أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الوطنية في استغلال الفرص الاستثمارية عالميا والبحث في كل مجال يطور عمليات الشركة في الأسواق الأوروبية، معربا عن الشكر والتقدير إزاء دور الكوادر المهم في تحقيق هذا الإنجاز.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة فاضل الفرج قوله إن الاستحواذ له أهمية خاصة «إذ يمثل نقطة انطلاق للعلامة التجارية (كيو.إيت) كي تصبح شركة رائدة في إنتاج الوقود الحيوي المستدام في أوروبا».



وأشار الفرج إلى أن الإنجاز يتزامن مع الذكرى الـ 40 لتأسيس شركة البترول الكويتية العالمية، لافتا إلى أن الشركة في إيطاليا تحولت من مزود للوقود التقليدي إلى موفر للوقود المستدام لزبائنها.



وأوضح في هذا الصدد أن الشركة في إيطاليا ستستمر في توفير طلبات الزبائن وتحقيق أهداف مؤسسة البترول الكويتية نحو التحول في الطاقة بشكل مستدام.